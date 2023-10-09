Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Spor Basketbol STBL Pınar Karşıyaka-Fenerbahçe Beko: 84-79 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Pınar Karşıyaka-Fenerbahçe Beko: 84-79 (MAÇ SONUCU)

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Pınar Karşıyaka, sahasında güçlü rakibi Fenerbahçe Beko'yu 84-79 mağlup etti. İzmir ekibi bu sonuçla ilk galibiyetini alırken, sarı-lacivertliler ise ilk kez mağlup oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 23:01 Güncelleme: 09.10.2023 - 23:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe'yi devirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, evinde ağırladığı Fenerbahçe Beko'yu 84-79 mağlup etti. Sezona Aliağa Petkimspor deplasmanındaki mağlubiyetle başlayan Pınar Karşıyaka, ilk galibiyetini güçlü rakibini yenerek aldı. Fenerbahçe ise bu sezon ilk yenilgisini aldı.

        Karşıyaka'da en skorer isim 15 sayıyla McCollum olurken, Fenerbahçe'ye Motley'nin 25 sayılık performansı yetmedi.

        Maçın başında ev sahibinde Hilliard ve Martin'in 3 sayılık basketlerine Fenerbahçe pota altında Motley ve dışarıdan Guduric ile Madar ile yanıt verip öne geçti. İlk periyot Karşıyakalı McCollum'un son saniye üçlüğüyle 20-22 sonuçlandı. İkinci periyodun başında Vitto Brown'ın üçlüğüyle öne geçen Pınar Karşıyaka, McCollum, Thomas ve Kenan'ın da katkısıyla farkı açtı. Bu periyotta 5 dakika boyunca iyi savunmayla Fenerbahçe'ye sadece 2 sayı atma şansı tanıyan yeşil-kırmızılılar, farkı 15 sayıya kadar çıkardı. Sarı-lacivertliler periyodun son bölümünde Sestina'nın üst üste hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla farkı 7'ye düşürdü. İlk yarı 45-38 Pınar Karşıyaka üstünlüğüyle bitti. Üçüncü periyotta etkili oyununu sürdürüp farkı 18'e taşıyan Karşıyaka, son periyoda 67-53 önde girdi. Fenerbahçe, 19 sayıya ulaşan farkı Melih, Madar ve Sestina ile bitime 4 dakika 40 saniye kala 5'e indirdi. Son 16 saniyeye Melih'in serbest atışlarının ardından 81-79 girildi. Hilliard bitime 13 saniye kala 2 serbest atışla farkı 4'e çıkardı. Fenerbahçe Sertaç ile 3 sayılık atışı kaçırınca Hakan'ın serbest atıştan bulduğu sayı Pınar Karşıyaka'ya maçı 84-79 kazandırdı.

        REKLAM

        Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

        Hakemler: Can Mavisu, Hüseyin Çelik, Erhan Gürsel

        Pınar Karşıyaka: Kenan Sipahi 13, Hilliard 10, Martin 10, Carey 10, Vitto Brown 11, Furkan Haltalı 5, Thomas Akyazılı 5, Hakan Sayılı 3, McCollum 15, Mükremin Deniz Kılıçlı 2

        Fenerbahçe Beko: Madar 14, Guduric 15, Motley 25, Sestina 8, Tarık Biberoviç, Melih Mahmutoğlu 8, Şehmus Hazer 2, Pierre, Sertaç Şanlı 7

        1. Periyot: 20-22

        Devre: 45-38

        3. Periyot: 67-53

        Fotoğraflar: AA

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere 5 bin lira açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere 5 bin lira açıklaması
        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        Gazze diplomasisi
        Gazze diplomasisi
        BM: Gazze'de artan sivil can kaybından endişe duyuyoruz
        BM: Gazze'de artan sivil can kaybından endişe duyuyoruz
        Netanyahu: Yanıtımız Ortadoğu'yu değiştirecek
        Netanyahu: Yanıtımız Ortadoğu'yu değiştirecek
        Icardi, Galatasaray'da efsaneleşiyor
        Icardi, Galatasaray'da efsaneleşiyor
        Tramvay durağında feci ölüm!
        Tramvay durağında feci ölüm!
        Muhteşem üçlü!
        Muhteşem üçlü!
        İsrail saldırısını planlayan isim: Misafir
        İsrail saldırısını planlayan isim: Misafir
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        "İsrail'deki saldırılarda 9 ABD'li öldü"
        "İsrail'deki saldırılarda 9 ABD'li öldü"
        Festival faciaya dönüştü, kaçış anı böyle görüntülendi!
        Festival faciaya dönüştü, kaçış anı böyle görüntülendi!
        Okullarda cep telefonunun yasaklanması akran zorbalığını da önleyecek
        Okullarda cep telefonunun yasaklanması akran zorbalığını da önleyecek
        Doktorun feci ölümü! Yangında yaşamını yitirdi
        Doktorun feci ölümü! Yangında yaşamını yitirdi
        İhbara giden polisi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        İhbara giden polisi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        Demir Kubbe sistemi nasıl işliyor?
        Demir Kubbe sistemi nasıl işliyor?
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu