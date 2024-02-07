Pınar Karşıyaka, Yunan ekibi Peristeri'yi 93-88'lik skorla mağlup etti

Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Pınar Karşıyaka, K Grubu'nda oynadığı ilk iki maçı kaybettikten sonra bugün Yunan ekibi Peristeri'yi 93-88 yenerek çeyrek final iddiasını sürdürdü. Pınar Karşıyaka bu sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda tıklım tıklım dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmayı 50 civarında Yunan taraftar da kendilerine ayrılan bölümde izledi. Karşıyaka'da üçüncü periyotta sakatlanan Martin oyuna devam edemedi. Vitto Brown'ın 23, Hilliard ve Kenan Sipahi'nin 18'er sayılık performansıyla galibiyete ulaşan Karşıyaka grupta sonraki maçında da 6 Mart'ta henüz galibiyeti olmayan Peristeri'ye konuk olacak.

Maça 6-0'lık seriyle başlayan konuk ekibe Karşıyaka, Vitto Brown, Martin ve Kenan Sipahi'nin 9-0'lık serisiyle karşılık vererek öne geçti. Karşılıklı basketlerle geçen ilk periyot 18-21 sonuçlandı. İkinci periyodun başında Hilliard'ın üçlüğüyle eşitliği yakalayan Kaf-Kaf, yine aynı oyuncunun peş peşe 3 sayılık isabetleriyle üstünlüğü yakaladı. Bu bölümde rakibini şut yağmuruna tutan yeşil-kırmızılı ekip, savunmada aynı başarıyı gösteremese de devreyi 46-44 önde tamamladı. Üçüncü periyodun başında yine 9-0'lık seriyle 7 sayılık üstünlüğü bulan Peristeri'ye yanıt vermekte gecikmeyen Pınar Karşıyaka dış şutlardaki yüzdeli oyunuyla kısa sürede tekrar üstünlüğü eline aldı. Periyot 5 sayı farkla, 68-63 temsilcimiz lehine bitti. Son 10 dakikada taraftarının desteğiyle üstünlüğü iyice eline alarak farkı açan Pınar Karşıyaka salondan 93-88'lik galibiyetle ayrıldı.

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Antonio Conde (İspanya), Gatis Salins (Letonya), Michal Proc (Polonya)

PINAR KARŞIYAKA: Kenan Sipahi 18, Jaylon Brown 2, Martin 5, Vitto Brown 23, Furkan Haltalı 2, Carey 15, McCollum 10, Hilliard 18, Thomas Akyazılı, Mert Celep

PERISTERI: Ragland 18, Dangubic 18, Love 20, Kaselakis, Thompson 14, Long 4, Williams 5, Xanthopoulos, Chougkaz 6, Poulianitis, Renfro 3

1'İNCİ PERİYOT: 18-21

İLK YARI: 46-44

3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-63

4'ÜNCÜ PERİYOT: 93-88