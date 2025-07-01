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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa kapanışı: 01 Temmuz 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

        Piyasa kapanışı: 01 Temmuz 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (01 Temmuz 2025 Salı) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 1,33 değer kazanarak 10.080,35 puanla günü kapattı.Dolar ise 39,83 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 1,25 ile 4.281,07 liraya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2025 - 18:30 Güncelleme: 01.07.2025 - 18:30
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        Piyasa kapanışı: 01 Temmuz 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
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        01 Temmuz 2025 Salı tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 1,33 yükseliş ile 10.080,35 puandan tamamladı.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi TGSAS,TARKM,VANGD, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise HATEK,LRSHO,TUREX.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (10.765.043.502.75 TL), ISCTR (10.375.390.504.25 TL), YKBNK (9.084.142.975.58 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        290.50
        2.47 %
        10.765.043.503
        I
        13.70
        2.62 %
        10.375.390.504
        Y
        32.00
        0.95 %
        9.084.142.976
        A
        68.10
        -0.15 %
        8.306.768.223
        E
        26.70
        0.15 %
        7.012.567.771
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        99.00
        10.00 %
        28.226.357
        T
        343.75
        10.00 %
        96.431.923
        V
        45.14
        9.99 %
        18.041.265
        F
        12.70
        9.96 %
        412.050.250
        G
        18.77
        9.96 %
        188.318.510
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        H
        22.58
        -9.97 %
        19.930.621
        L
        6.68
        -9.97 %
        1.090.191.302
        T
        15.10
        -9.96 %
        1.613.472.363
        L
        232.80
        -7.71 %
        134.631.667
        S
        121.00
        -7.14 %
        15.467.492
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (01 Temmuz 2025 Salı)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,05 yükselerek 39,83 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,13 düşerek 46,90 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        39,83
        0,05 %
        E
        EUR/TRY
        46,90
        -0,13 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (01 Temmuz 2025 Salı)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 1,13 :artarakazalarak 3.340,49 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 1,25 yükseliş sonucu 4.281,07 lirayı buldu. Çeyrek altın % 1,25 yükselerek 6.999,55 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 27.912,57.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.340,49
        1,13 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.281,07
        1,25 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        27.912,57
        1,25 %
        ÇEYREK ALTIN
        6.999,55
        1,25 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -0,94 azalış ile 105.860,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -0,99 düşüş ile 2.423,07 doları buldu. Brent Petrol ise 66,85 dolar

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