Piyasa kapanışı: 01 Temmuz 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

01 Temmuz 2025 Salı tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 1,33 yükseliş ile 10.080,35 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi TGSAS,TARKM,VANGD, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise HATEK,LRSHO,TUREX.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (10.765.043.502.75 TL), ISCTR (10.375.390.504.25 TL), YKBNK (9.084.142.975.58 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (01 Temmuz 2025 Salı)

Dolar/TL bugün yüzde 0,05 yükselerek 39,83 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,13 düşerek 46,90 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (01 Temmuz 2025 Salı)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 1,13 :artarakazalarak 3.340,49 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 1,25 yükseliş sonucu 4.281,07 lirayı buldu. Çeyrek altın % 1,25 yükselerek 6.999,55 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 27.912,57.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -0,94 azalış ile 105.860,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -0,99 düşüş ile 2.423,07 doları buldu. Brent Petrol ise 66,85 dolar