Piyasa kapanışı: 03 Temmuz 2025 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

03 Temmuz 2025 Perşembe Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 10.228,39 puanla kapatırken günlük yükseliş % 0,39 olarak gerçekleşti.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse ATEKS,BYDNR,KRONT, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise EMNIS,ESCAR,LRSHO oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ISCTR (8.205.559.403.09 TL), YKBNK (7.519.942.384.14 TL), AKBNK (7.515.705.341.90 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (03 Temmuz 2025 Perşembe)

Dolar/TL bugün yüzde 0,13 yükselerek 39,83 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,43 düşerek 46,86 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (03 Temmuz 2025 Perşembe)

Altının ons fiyatı yüzde -0,81 azalış ile 3.330,30 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -0,77 düşüşle 4.261,62 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 6.967,75 olurken, Cumhuriyet altını ise 27.785,78 oldu.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 0,94 değer kazanarak 109.500,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 3,56 yükselerek 2.585,54 dolardan işlem gördü.