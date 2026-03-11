Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.200,38 %0,19
        DOLAR 44,0926 %0,07
        EURO 51,0402 %-0,25
        GRAM ALTIN 7.335,27 %-0,28
        FAİZ 38,90 %0,08
        GÜMÜŞ GRAM 120,64 %-3,60
        BITCOIN 69.890,00 %-0,51
        GBP/TRY 59,1223 %-0,08
        EUR/USD 1,1573 %-0,33
        BRENT 91,40 %4,10
        ÇEYREK ALTIN 11.993,17 %-0,28
        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa kapanışı: 11 Mart 2026 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

        Piyasa kapanışı: 11 Mart 2026 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (11 Mart 2026 Çarşamba) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 0,27 değer kazanarak 13.211,52 puanla günü kapattı.Dolar ise 44,09 liraya yükseldi.Gram altın ise yüzde -0,31 ile 7.332,86 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2026 - 18:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Piyasa kapanışı: 11 Mart 2026 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 11 Mart 2026 Çarşamba tarihinde günü 13.211,52 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,27 oldu.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi GENKM,KUVVA,BURVA olurken en çok değer kaybeden 3 hisse INTEM,QUAGR,BURCE oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (15.681.895.137.50 TL), TUPRS (15.622.859.734.30 TL), ASELS (11.659.170.492.25 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        276.75
        -2.64 %
        15.681.895.138
        T
        258.00
        4.54 %
        15.622.859.734
        A
        333.50
        -3.33 %
        11.659.170.492
        A
        74.05
        -6.97 %
        8.980.330.520
        I
        14.22
        -5.07 %
        6.905.437.699
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        G
        12.10
        10.00 %
        2.220.507
        K
        133.10
        10.00 %
        89.585.986
        B
        954.00
        9.97 %
        138.374.168
        K
        52.25
        9.95 %
        1.409.735.619
        B
        32.94
        9.95 %
        522.190.677
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        294.75
        -10.00 %
        312.944.599
        Q
        2.88
        -10.00 %
        1.039.975.923
        B
        49.42
        -9.98 %
        306.580.269
        K
        183.30
        -9.97 %
        938.329.654
        M
        19.14
        -9.97 %
        4.942.510.553
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (11 Mart 2026 Çarşamba)

        Dolar/TL yüzde 0,07 artarak 44,09 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,22 düşerek 51,06 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        44,09
        0,07 %
        E
        EUR/TRY
        51,06
        -0,22 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (11 Mart 2026 Çarşamba)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,36 :artarakazalarak 5.173,16 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -0,31 düşüş sonucu 7.332,86 lirayı buldu. Çeyrek altın % -0,31 düşerek 11.989,22 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 47.810,23.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        5.173,16
        -0,36 %
        G
        GRAM ALTIN
        7.332,86
        -0,31 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        47.810,23
        -0,31 %
        ÇEYREK ALTIN
        11.989,22
        -0,31 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -1,24 düşüş ile 70.345,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -0,73 azalış ile 2.054,70 dolar.Brent Petrol ise 91,26 dolar

        ÖNERİLEN VİDEO

        Spor Bülteni - 11 Mart 2026 (Galatasaray Tur Kapısını Araladı)

        Kurada çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Galatasaray tur kapısını araladı. Samsunspor'un rakibi Rayo Valecano. Süper Lig yayın geliri dağılımı değişiyor. Spor Bülteni'nde Selen Gül Dayıoğlu sundu.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail füzesi Türk TIR şoförünü hayattan kopardı!
        İsrail füzesi Türk TIR şoförünü hayattan kopardı!
        Trump'tan yeni açıklama: Savaş ben isteğimde bitecek
        Trump'tan yeni açıklama: Savaş ben isteğimde bitecek
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        11 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        11 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İran'dan Dünya Kupası kararı!
        İran'dan Dünya Kupası kararı!
        Emekli bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Emekli bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Evinden çıkarılıyor
        Evinden çıkarılıyor
        Kupada final yolu belli oldu
        Kupada final yolu belli oldu
        İstanbul'da kura ne zaman çekilecek?
        İstanbul'da kura ne zaman çekilecek?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        Fon bültenlerini kaçırmayın
        Fon bültenlerini kaçırmayın
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        En zengin ünlüler belli oldu
        En zengin ünlüler belli oldu