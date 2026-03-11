Piyasa kapanışı: 11 Mart 2026 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 11 Mart 2026 Çarşamba tarihinde günü 13.211,52 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,27 oldu.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi GENKM,KUVVA,BURVA olurken en çok değer kaybeden 3 hisse INTEM,QUAGR,BURCE oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (15.681.895.137.50 TL), TUPRS (15.622.859.734.30 TL), ASELS (11.659.170.492.25 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (11 Mart 2026 Çarşamba)

Dolar/TL yüzde 0,07 artarak 44,09 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,22 düşerek 51,06 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (11 Mart 2026 Çarşamba)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,36 :artarakazalarak 5.173,16 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -0,31 düşüş sonucu 7.332,86 lirayı buldu. Çeyrek altın % -0,31 düşerek 11.989,22 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 47.810,23.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -1,24 düşüş ile 70.345,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -0,73 azalış ile 2.054,70 dolar.Brent Petrol ise 91,26 dolar