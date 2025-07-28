Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.542,09 %-0,94
        DOLAR 40,5641 %0,02
        EURO 47,1173 %-1,14
        GRAM ALTIN 4.323,96 %-0,65
        FAİZ 40,46 %-0,12
        GÜMÜŞ GRAM 49,79 %-0,04
        BITCOIN 118.110,00 %-0,58
        GBP/TRY 54,3145 %-0,35
        EUR/USD 1,1606 %-1,16
        BRENT 69,76 %1,93
        ÇEYREK ALTIN 7.069,67 %-0,65
        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa kapanışı: 28 Temmuz 2025 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

        Piyasa kapanışı: 28 Temmuz 2025 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa bugün (28 Temmuz 2025 Pazartesi) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,94 değer kaybederek 10.542,09 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,01 yükselerek 40,56 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,82 ile 4.316,62 liraya geriledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2025 - 18:30 Güncelleme: 28.07.2025 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Piyasa kapanışı: 28 Temmuz 2025 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        28 Temmuz 2025 Pazartesi, BIST 100 günü -0,94 düşerek 10.542,09 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10682.3100 puandan işlem görürken en düşük 10540.9300 puanı gördü.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi CELHA,EGEPO,AYES, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise IPEKE,KOZAA,BMSCH.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (5.244.994.152.00 TL), ISCTR (3.775.450.617.87 TL), ASELS (3.668.893.917.10 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        290.25
        -0.94 %
        5.244.994.152
        I
        14.31
        -2.12 %
        3.775.450.618
        A
        181.30
        -1.04 %
        3.668.893.917
        Y
        32.64
        -1.98 %
        3.665.949.336
        P
        2.60
        3.17 %
        3.108.137.909
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        C
        12.10
        10.00 %
        107.519.397
        N
        8.69
        10.00 %
        192.795.091
        A
        19.25
        10.00 %
        6.533.062
        I
        73.30
        9.98 %
        48.101.252
        U
        1,113.00
        9.98 %
        39.996.967
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        56.85
        -9.98 %
        1.014.636.462
        K
        77.60
        -9.98 %
        1.599.359.075
        B
        13.67
        -9.95 %
        63.671.044
        K
        55.15
        -7.85 %
        565.375.696
        S
        5.76
        -6.80 %
        565.841.001
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (28 Temmuz 2025 Pazartesi)

        Dolar/TL yüzde 0,01 artarak 40,56 lira oldu, Euro/TL yüzde -1,00 düşerek 47,19 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        40,56
        0,01 %
        E
        EUR/TRY
        47,19
        -1,00 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (28 Temmuz 2025 Pazartesi)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,71 değer kaybederek 3.313,67 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,82 değer kaybederek 4.316,62 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 7.057,67 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 28.144,36 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.313,67
        -0,71 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.316,62
        -0,82 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        28.144,36
        -0,82 %
        ÇEYREK ALTIN
        7.057,67
        -0,82 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -0,23 değer kaybederek 118.203,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 0,31 düşerek 3.816,03 dolardan işlem gördü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump'tan tepki çeken açıklama
        Trump'tan tepki çeken açıklama
        Galatasaray iki isimle nikah tazeledi!
        Galatasaray iki isimle nikah tazeledi!
        28 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        28 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Uyuşturucu temini iddiasında avukat hayatını kaybetti!
        Uyuşturucu temini iddiasında avukat hayatını kaybetti!
        Yüksek lisans diploması iptal edildi
        Yüksek lisans diploması iptal edildi
        Bursa'daki yangında FETÖ izi! Yangını çıkaran böyle anlattı
        Bursa'daki yangında FETÖ izi! Yangını çıkaran böyle anlattı
        Bursa yangınında son durum! 1 kişi gözaltında
        Bursa yangınında son durum! 1 kişi gözaltında
        Karabük'te 6. gün, İzmir'de yeni yangın! Bakan Yumaklı son durumu aktardı
        Karabük'te 6. gün, İzmir'de yeni yangın! Bakan Yumaklı son durumu aktardı
        'Kiss Cam'e rağmen öpüşmedi
        'Kiss Cam'e rağmen öpüşmedi
        Guardiola'dan şaşırtan karar!
        Guardiola'dan şaşırtan karar!
        "Yüzüyor sandım, cansız beden çıktı!"
        "Yüzüyor sandım, cansız beden çıktı!"
        Kamu işçisi grev kararını astı
        Kamu işçisi grev kararını astı
        Fenerbahçe Stadyumu'nda tabela değişikliği!
        Fenerbahçe Stadyumu'nda tabela değişikliği!
        Serbest bırakıldı
        Serbest bırakıldı
        Galatasaray'dan Donnarumma harekatı!
        Galatasaray'dan Donnarumma harekatı!
        Tayland ve Kamboçya arasında ateşkes
        Tayland ve Kamboçya arasında ateşkes
        Yapraklar bile dökülüyor! "Yangın pandemisi yaşıyoruz!"
        Yapraklar bile dökülüyor! "Yangın pandemisi yaşıyoruz!"
        İşçi ve memurun zam pazarlığı
        İşçi ve memurun zam pazarlığı
        "Kadınların geride bırakılmadığı bir dünyayı destekliyoruz"
        "Kadınların geride bırakılmadığı bir dünyayı destekliyoruz"