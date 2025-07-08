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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (08 Temmuz 2025 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (08 Temmuz 2025 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (08 Temmuz 2025 Salı) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -1,08 değer kaybederek 9.998,20 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,15 yükselerek 40,02 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -1,22 ile 4.236,88 liraya geriledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2025 - 18:30 Güncelleme: 08.07.2025 - 18:30
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        Piyasa raporu (08 Temmuz 2025 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        08 Temmuz 2025 Salı, BIST 100 günü -1,08 düşerek 9.998,20 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10203.5800 puandan işlem görürken en düşük 9957.8400 puanı gördü.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi SELVA,DAGHL,SMRVA, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise ESCAR,TEKTU,TEZOL.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (8.526.539.733.50 TL), AKBNK (8.119.633.923.95 TL), YKBNK (6.675.485.900.66 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        280.50
        -2.43 %
        8.526.539.734
        A
        67.70
        -0.37 %
        8.119.633.924
        Y
        32.34
        1.32 %
        6.675.485.901
        I
        14.03
        1.52 %
        6.652.152.546
        E
        17.93
        1.19 %
        4.700.732.271
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        2.09
        10.00 %
        65.788.183
        D
        166.10
        10.00 %
        123.012.137
        S
        162.80
        10.00 %
        288.627.607
        I
        33.88
        10.00 %
        104.846.338
        E
        214.50
        10.00 %
        8.023.605
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        46.14
        -9.97 %
        159.868.004
        T
        10.40
        -9.96 %
        246.452.276
        E
        17.62
        -9.96 %
        336.955.762
        M
        2.02
        -9.82 %
        427.595.856
        T
        0.96
        -8.57 %
        1.674.871.506
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (08 Temmuz 2025 Salı)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,15 yükselerek 40,02 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,07 yükselerek 46,87 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        40,02
        0,15 %
        E
        EUR/TRY
        46,87
        0,07 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (08 Temmuz 2025 Salı)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -1,18 :artarakazalarak 3.297,23 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -1,22 düşüş sonucu 4.236,88 lirayı buldu. Çeyrek altın % -1,22 düşerek 6.927,30 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 27.624,44.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.297,23
        -1,18 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.236,88
        -1,22 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        27.624,44
        -1,22 %
        ÇEYREK ALTIN
        6.927,30
        -1,22 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 0,03 değer kazanarak 108.406,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 1,14 yükselerek 2.564,80 dolardan işlem gördü.

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