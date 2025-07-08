Piyasa raporu (08 Temmuz 2025 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (08 Temmuz 2025 Salı) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -1,08 değer kaybederek 9.998,20 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,15 yükselerek 40,02 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -1,22 ile 4.236,88 liraya geriledi.
08 Temmuz 2025 Salı, BIST 100 günü -1,08 düşerek 9.998,20 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10203.5800 puandan işlem görürken en düşük 9957.8400 puanı gördü.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi SELVA,DAGHL,SMRVA, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise ESCAR,TEKTU,TEZOL.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (8.526.539.733.50 TL), AKBNK (8.119.633.923.95 TL), YKBNK (6.675.485.900.66 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
280.50 ₺
|
-2.43 %
|
8.526.539.734
|
67.70 ₺
|
-0.37 %
|
8.119.633.924
|
32.34 ₺
|
1.32 %
|
6.675.485.901
|
14.03 ₺
|
1.52 %
|
6.652.152.546
|
17.93 ₺
|
1.19 %
|
4.700.732.271
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
2.09 ₺
|
10.00 %
|
65.788.183
|
166.10 ₺
|
10.00 %
|
123.012.137
|
162.80 ₺
|
10.00 %
|
288.627.607
|
33.88 ₺
|
10.00 %
|
104.846.338
|
214.50 ₺
|
10.00 %
|
8.023.605
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
46.14 ₺
|
-9.97 %
|
159.868.004
|
10.40 ₺
|
-9.96 %
|
246.452.276
|
17.62 ₺
|
-9.96 %
|
336.955.762
|
2.02 ₺
|
-9.82 %
|
427.595.856
|
0.96 ₺
|
-8.57 %
|
1.674.871.506
Serbest Piyasada döviz fiyatları (08 Temmuz 2025 Salı)
Dolar/TL bugün yüzde 0,15 yükselerek 40,02 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,07 yükselerek 46,87 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
40,02 ₺
|
0,15 %
|
E
|
46,87 ₺
|
0,07 %
Altın fiyatlarında son durum (08 Temmuz 2025 Salı)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -1,18 :artarakazalarak 3.297,23 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -1,22 düşüş sonucu 4.236,88 lirayı buldu. Çeyrek altın % -1,22 düşerek 6.927,30 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 27.624,44.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.297,23 ₺
|
-1,18 %
|
4.236,88 ₺
|
-1,22 %
|
27.624,44 ₺
|
-1,22 %
|
6.927,30 ₺
|
-1,22 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 0,03 değer kazanarak 108.406,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 1,14 yükselerek 2.564,80 dolardan işlem gördü.