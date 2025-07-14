Piyasa raporu (14 Temmuz 2025 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (14 Temmuz 2025 Pazartesi) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -1,28 değer kaybederek 10.225,48 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,14 artış ile 40,23 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,08 ile 4.331,67 liraya geriledi.
14 Temmuz 2025 Pazartesi tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -1,28 düşüş ile 10.225,48 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi SODSN,VERTU,MAKTK olurken en çok değer kaybeden 3 hisse SMRVA,ATSYH,HALKB oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.540.826.426.00 TL), AKBNK (6.087.913.717.50 TL), YKBNK (6.045.154.751.52 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
291.00 ₺
|
-0.68 %
|
9.540.826.426
|
66.90 ₺
|
-4.09 %
|
6.087.913.718
|
32.82 ₺
|
-4.09 %
|
6.045.154.752
|
14.56 ₺
|
-2.87 %
|
5.064.136.325
|
155.50 ₺
|
0.97 %
|
4.857.240.132
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
100.10 ₺
|
10.00 %
|
2.084.382
|
41.14 ₺
|
10.00 %
|
98.117.406
|
17.74 ₺
|
9.98 %
|
271.453.335
|
46.94 ₺
|
9.98 %
|
26.638.020
|
42.56 ₺
|
9.97 %
|
491.555.425
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
179.30 ₺
|
-9.99 %
|
179.746.157
|
51.25 ₺
|
-9.93 %
|
8.348.574
|
26.20 ₺
|
-4.52 %
|
1.001.541.568
|
16.73 ₺
|
-4.45 %
|
48.824.161
|
209.30 ₺
|
-4.43 %
|
166.774.008
Serbest Piyasada döviz fiyatları (14 Temmuz 2025 Pazartesi)
Dolar/TL yüzde 0,14 artarak 40,23 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,02 düşerek 47,02 lirayla günü tamamladı.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
40,23 ₺
|
0,14 %
|
E
|
47,02 ₺
|
-0,02 %
Altın fiyatlarında son durum (14 Temmuz 2025 Pazartesi)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,24 :artarakazalarak 3.347,54 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -0,08 düşüş sonucu 4.331,67 lirayı buldu. Çeyrek altın % -0,08 düşerek 7.082,29 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 28.242,51.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.347,54 ₺
|
-0,24 %
|
4.331,67 ₺
|
-0,08 %
|
28.242,51 ₺
|
-0,08 %
|
7.082,29 ₺
|
-0,08 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 1,28 değer kazanarak 120.493,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 0,75 yükselerek 3.022,52 dolardan işlem gördü.