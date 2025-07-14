Piyasa raporu (14 Temmuz 2025 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

14 Temmuz 2025 Pazartesi tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -1,28 düşüş ile 10.225,48 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi SODSN,VERTU,MAKTK olurken en çok değer kaybeden 3 hisse SMRVA,ATSYH,HALKB oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.540.826.426.00 TL), AKBNK (6.087.913.717.50 TL), YKBNK (6.045.154.751.52 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (14 Temmuz 2025 Pazartesi)

Dolar/TL yüzde 0,14 artarak 40,23 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,02 düşerek 47,02 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (14 Temmuz 2025 Pazartesi)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,24 :artarakazalarak 3.347,54 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -0,08 düşüş sonucu 4.331,67 lirayı buldu. Çeyrek altın % -0,08 düşerek 7.082,29 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 28.242,51.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 1,28 değer kazanarak 120.493,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 0,75 yükselerek 3.022,52 dolardan işlem gördü.