Piyasa raporu (17 Temmuz 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa bugün (17 Temmuz 2025 Perşembe) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 2,46 değer kazanarak 10.370,71 puanla günü kapattı.Dolar ise 40,29 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,34 değer kaybederek 4.317,71 liraya düştü.
17 Temmuz 2025 Perşembe, BIST 100 günü 2,46 yükselerek 10.370,71 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10386.8000 puandan işlem görürken en düşük 10178.3500 puanı gördü.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi EMKEL,MMCAS,VAKFN olurken en çok değer kaybeden 3 hisse MEGAP,SODSN,HURGZ oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (8.571.043.464.00 TL), YKBNK (8.036.870.274.76 TL), ISCTR (7.824.053.111.14 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
289.25 ₺
|
1.49 %
|
8.571.043.464
|
33.30 ₺
|
4.52 %
|
8.036.870.275
|
14.64 ₺
|
3.90 %
|
7.824.053.111
|
67.85 ₺
|
3.67 %
|
6.308.137.484
|
168.30 ₺
|
4.53 %
|
6.219.936.756
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
44.22 ₺
|
10.00 %
|
468.122.784
|
38.50 ₺
|
10.00 %
|
2.279.554
|
2.86 ₺
|
10.00 %
|
383.586.072
|
88.65 ₺
|
9.99 %
|
170.956.995
|
177.50 ₺
|
9.98 %
|
205.622.952
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
6.06 ₺
|
-5.16 %
|
26.613.123
|
105.00 ₺
|
-4.63 %
|
6.694.151
|
6.40 ₺
|
-4.48 %
|
71.110.324
|
1,086.00 ₺
|
-4.40 %
|
17.536.993
|
5.30 ₺
|
-3.99 %
|
7.432.432
Serbest Piyasada döviz fiyatları (17 Temmuz 2025 Perşembe)
Dolar/TL bugün yüzde 0,10 yükselerek 40,29 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,17 düşerek 46,83 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
40,29 ₺
|
0,10 %
|
E
|
46,83 ₺
|
-0,17 %
Altın fiyatlarında son durum (17 Temmuz 2025 Perşembe)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,30 değer kaybederek 3.337,21 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,34 değer kaybederek 4.317,71 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 7.059,45 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 28.151,46 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.337,21 ₺
|
-0,30 %
|
4.317,71 ₺
|
-0,34 %
|
28.151,46 ₺
|
-0,34 %
|
7.059,45 ₺
|
-0,34 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -0,53 azalış ile 118.553,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 5,47 yükseliş ile 3.407,43 doları buldu. Brent Petrol ise 69,00 dolar