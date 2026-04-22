Piyasa raporu (22 Nisan 2026 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

22 Nisan 2026 Çarşamba Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 14.335,49 puanla kapatırken günlük düşüş % -0,28 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi DGNMO,ATEKS,HATEK olurken en çok değer kaybeden 3 hisse NATEN,EDATA,TERA oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (12.242.504.554.63 TL), ASELS (9.282.990.146.00 TL), TUPRS (8.314.102.973.75 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (22 Nisan 2026 Çarşamba)

Dolar/TL bugün yüzde 0,07 yükselerek 44,93 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,18 düşerek 52,66 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (22 Nisan 2026 Çarşamba)

Altının ons fiyatı yüzde 0,30 artış ile 4.734,08 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,48 yükselişle 6.843,42 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 11.188,99 olurken, Cumhuriyet altını ise 44.619,10 oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 4,44 artış ile 79.035,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 4,29 yükseliş ile 2.399,40 doları buldu. Brent Petrol ise 101,39 dolar