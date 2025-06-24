Piyasa raporu (24 Haziran 2025 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

24 Haziran 2025 Salı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.448,90 puanla kapatırken günlük yükseliş % 3,36 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi ATATP,GEDIK,AKFGY olurken en çok değer kaybeden 3 hisse UFUK,SDTTR,ONRYT oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (16.447.965.475.25 TL), AKBNK (7.342.249.105.20 TL), TUPRS (6.728.853.332.30 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (24 Haziran 2025 Salı)

Dolar/TL bugün yüzde -0,03 düşerek 39,60 liraya düşerken Euro/TL yüzde 0,35 yükselerek 46,08 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (24 Haziran 2025 Salı)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -1,64 :artarakazalarak 3.313,36 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -1,95 düşüş sonucu 4.207,26 lirayı buldu. Çeyrek altın % -1,95 düşerek 6.878,86 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 27.431,31.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 3,69 yükseliş ile 105.696,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 6,52 artış ile 2.432,98 dolar.Brent Petrol ise 67,95 dolar