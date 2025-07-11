Piyasalarda gün sonu: 11 Temmuz 2025 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

11 Temmuz 2025 Cuma Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 10.358,46 puanla kapatırken günlük yükseliş % 0,26 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi VERTU,CRDFA,DAGI olurken en çok değer kaybeden 3 hisse BURCE,IMASM,MEGAP oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (10.055.619.010.25 TL), ISCTR (6.979.727.650.62 TL), SAHOL (6.484.738.689.55 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (11 Temmuz 2025 Cuma)

Dolar/TL yüzde 0,22 artarak 40,17 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,11 yükselerek 47,05 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (11 Temmuz 2025 Cuma)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 1,28 değer kazanarak 3.366,45 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 1,47 değer kazanarak 4.346,91 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 7.107,25 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 28.342,07 lira oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 5,88 yükseliş ile 117.774,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 7,56 artış ile 2.981,59 dolar.Brent Petrol ise 70,26 dolar