Piyasalarda gün sonu: 16 Temmuz 2025 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

16 Temmuz 2025 Çarşamba, BIST 100 günü -1,02 düşerek 10.121,52 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10306.7100 puandan işlem görürken en düşük 9990.1200 puanı gördü.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse TEKTU,YBTAS,IDGYO, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise SMRVA,EUHOL,ULUFA oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (11.655.267.041.50 TL), ASELS (10.084.928.841.80 TL), YKBNK (7.622.607.735.48 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (16 Temmuz 2025 Çarşamba)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,08 artış ile 40,25 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,80 yükseliş ile 47,07 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (16 Temmuz 2025 Çarşamba)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 1,15 değer kazanarak 3.362,86 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,85 değer kazanarak 4.333,50 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 7.085,27 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 28.254,39 lira oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 2,65 artış ile 119.182,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 7,98 yükseliş ile 3.231,72 doları buldu. Brent Petrol ise 68,06 dolar