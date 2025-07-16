Piyasalarda gün sonu: 16 Temmuz 2025 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (16 Temmuz 2025 Çarşamba) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -1,02 değer kaybederek 10.121,52 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,08 yükselerek 40,25 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,85 değer kazanarak 4.333,50 liraya yükseldi.
16 Temmuz 2025 Çarşamba, BIST 100 günü -1,02 düşerek 10.121,52 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10306.7100 puandan işlem görürken en düşük 9990.1200 puanı gördü.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse TEKTU,YBTAS,IDGYO, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise SMRVA,EUHOL,ULUFA oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (11.655.267.041.50 TL), ASELS (10.084.928.841.80 TL), YKBNK (7.622.607.735.48 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
285.00 ₺
|
-2.06 %
|
11.655.267.042
|
161.70 ₺
|
3.99 %
|
10.084.928.842
|
31.86 ₺
|
-2.93 %
|
7.622.607.735
|
14.09 ₺
|
-3.23 %
|
7.187.534.146
|
65.45 ₺
|
-2.17 %
|
6.632.226.463
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
12.65 ₺
|
10.00 %
|
188.675.992
|
114,402.50 ₺
|
10.00 %
|
5.029.428
|
3.85 ₺
|
10.00 %
|
17.198.798
|
174.90 ₺
|
10.00 %
|
44.311.957
|
30.82 ₺
|
9.99 %
|
296.589.381
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
161.40 ₺
|
-9.98 %
|
137.064.726
|
11.70 ₺
|
-9.30 %
|
7.328.680
|
3.46 ₺
|
-8.47 %
|
243.231.912
|
68.95 ₺
|
-8.19 %
|
29.046.259
|
8.42 ₺
|
-7.78 %
|
188.375.265
Serbest Piyasada döviz fiyatları (16 Temmuz 2025 Çarşamba)
Bugün Dolar/TL yüzde 0,08 artış ile 40,25 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,80 yükseliş ile 47,07 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
40,25 ₺
|
0,08 %
|
E
|
47,07 ₺
|
0,80 %
Altın fiyatlarında son durum (16 Temmuz 2025 Çarşamba)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 1,15 değer kazanarak 3.362,86 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,85 değer kazanarak 4.333,50 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 7.085,27 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 28.254,39 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.362,86 ₺
|
1,15 %
|
4.333,50 ₺
|
0,85 %
|
28.254,39 ₺
|
0,85 %
|
7.085,27 ₺
|
0,85 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 2,65 artış ile 119.182,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 7,98 yükseliş ile 3.231,72 doları buldu. Brent Petrol ise 68,06 dolar