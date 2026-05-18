Piyasalarda gün sonu: 18 Mayıs 2026 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 18 Mayıs 2026 Pazartesi tarihinde günü 14.029,54 puanla bitirdi, günlük düşüş -2,35 oldu.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi OZRDN,ATATP,KFEIN, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise HEKTS,MARTI,ETILR.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler SASA (11.926.345.691.58 TL), THYAO (10.827.796.861.25 TL), TRALT (7.727.616.742.10 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (18 Mayıs 2026 Pazartesi)

Dolar/TL yüzde 0,16 artarak 45,58 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,22 yükselerek 53,06 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (18 Mayıs 2026 Pazartesi)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,02 değer kaybederek 4.539,06 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,15 değer kazanarak 6.654,76 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 10.880,53 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 43.389,02 lira oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -2,48 düşüş ile 76.055,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -3,96 azalış ile 2.096,34 dolar.Brent Petrol ise 110,99 dolar