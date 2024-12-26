Piyasalarda gün sonu: 26 Aralık 2024 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

26 Aralık 2024 Perşembe Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.951,27 puanla kapatırken günlük yükseliş % 0,35 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi EUHOL,BJKAS,DMRGD olurken en çok değer kaybeden 3 hisse YONGA,BMSCH,MEDTR oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler AKBNK (9.872.254.924.05 TL), ISCTR (9.158.280.534.01 TL), THYAO (7.894.899.928.00 TL) oldu.