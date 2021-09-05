Pjanic transferinin perde arkası

Beşiktaş'ta Miralem Pjanic transferinin hikayesi ortaya çıktı...

Teknik direktör Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi'nde grupların belli olmasının ardından yönetimden üst düzey bir orta saha transferi istedi.

Yalçın'ın yönetimle yaptığı toplantıda, "Atiba'nın ilerleyen yaşından dolayı yoğun tempoyu kaldırması çok zor. Üst düzey maçlar bizi bekliyor. Oğuzhan Özyakup ve Salih Uçan da istediğim seviyede değil. Eğer Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak istiyorsak, orta sahada Josef ve Teixeira'nın işini kolaylaştıracak, iyi top yapan, hücuma katkı veren bir oyuncu almalıyız" dediği öğrenildi.

Siyah-beyazlı yönetim bu talep doğrultusunda Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin yeni sezonda kadrolarında düşünmediği üst düzey orta saha oyuncularını araştırdı. Sergen Yalçın'ın kriterlerine uyduğu için Pjanic'de karar kılındı. Bosna Hersekli oyuncunun maliyetinin de uygun olması transferin önünü açtı.

Miralem Pjanic yeni sezonda Sergen Yalçın'ın oyun planında önemli bir role sahip olacak.

Deneyimli teknik adam, 31 yaşındaki oyuncunun kalitesiyle takımın seviyesini yukarı taşıyacağını düşünüyor.