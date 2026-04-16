Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Plastik yönetmeliğine "üretim kısıtlaması" önerisi | Son dakika haberleri

        Tek kullanımlık plastik yönetmeliğine uzmanından "üretim kısıtlaması" önerisi

        Mikroplastik Araştırma Grubu Kurucusu ve Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi'nde görevli Prof. Dr. Sedat Gündoğdu, tek kullanımlık plastiklerin piyasaya arzının kısıtlanmasının Türkiye'nin COP31 İklim Zirvesi'ndeki pozisyonunu güçlendireceğine dikkat çekerek, "Taslak metinde görmediğimiz en önemli yaklaşım, üretimin kısıtlanması ve yasaklanması meselesidir. Taslak nihai haline getirildiğinde bu durumun da göz önüne alınmasını bekliyoruz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16 Nisan 2026 - 12:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türkiye, Sıfır Atık Projesi kapsamında plastik çatal, bıçak, tabak, pipet, kulak pamuğu ve köpük gıda kapları gibi tek kullanımlık plastik ürünleri 1 Eylül tarihine kadar yasaklamaya hazırlanıyor.

        2

        Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu kapsamda tek kullanımlık plastikler, deniz çöpleri ve mikroplastiklerin çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması ve AB Tek Kullanımlık Plastikler Direktifi'ne uyum sağlanması amacı ile "Tek Kullanımlık Plastiklere İlişkin Yönetmelik Taslağı"nı hazırladı.

        3

        Mikroplastik Araştırma Grubu Kurucusu ve Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi'nde görevli Prof. Dr. Sedat Gündoğdu, dış paydaş görüşlerine açılan yönetmelik taslağı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

        4

        Prof. Dr. Sedat Gündoğdu, "Bu kısıtlamayla birlikte artık dışarıda yemek yiyip içerken oradaki ürünler bize tek kullanımlık plastiklerle servis edilemeyecek ya da eve yemek siparişi verdiğimizde yanında çatal, bıçak, tabak, bardak gibi tek kullanımlık plastikler yer almayacak. Bunun yanında balon sapları, karıştırıcılar ve diğer köpük bardak gibi plastiklerin de piyasaya arzı kısıtlanacak. Burada taslak metinde görmediğimiz en önemli yaklaşım, üretimin kısıtlanması ve yasaklanması meselesidir. Çünkü yasal boşluklardan ve denetim eksikliklerinden faydalanarak bunları üretip, farklı isimlerle veya tanımlamalarla piyasaya sürme ihtimalleri vardır. Taslağın nihai haline getirildiğinde bu durumun da göz önüne alınarak düzenleme yapılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

        5

        Taslakta yer almayan ancak nihai yönetmeliğe eklenmesi gereken önerileri sıralayan Prof. Dr. Gündoğdu, "Cenaze ve düğünlerde çok sık kullanılan, geri dönüştürülmesi ve toplanması mümkün olmayan, yakılması ya da gömülmesi gereken, toplanamadığı için de çevrede kirletici olarak yer alan özellikle köpük tabldot tabakların da taslağa dahil edilmesi gerekiyor. Bu gibi ürünleri kullanan otel, restoran ve kafeteryaların kısa, orta ve uzun vadede tekrar kullanım ve yeniden doldurulabilir sistemlere adaptasyonu için de bir plana sahip olması lazım. Bu planın yine nihai yönetmelikte yer bulmasını bekliyoruz. Ayrıca aynı tabldot gibi günlük hayatta çok sık kullanılan ıslak mendillerin de plastikten yapılanları bu kısıtlamaya dahil edilmelidir. Bunun yanında kısıtlanacak ürünün tasarımı belirlenmelidir. Bir ürünün tek kullanımlık mı çok kullanımlık mı olup olmadığının kesin ve net sınırlarla çizilmesi gerekir ki bu yasal düzenlemenin etrafından dolaşılmasın" ifadelerini kullandı.

        6

        Kısıtlamanın 1 Eylül itibariyle başlayacağını hatırlatan Gündoğdu, bu yönetmeliğin getireceği faydaları ise şöyle anlattı: "Bu kısıtlamayla birlikte deniz çöplerinin de önemli bir bölümünü oluşturan tek kullanımlık plastikler, bir kirletici olarak günlük hayatımızdan çıkacak. Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 İklim Zirvesi öncesi önemli bir adımdır. Çünkü sıfır atık şampiyonu olma iddiasında bir ülkeyiz. Dolayısıyla böyle bir politikada tek kullanımlık plastiklerin haliyle yasak olması oldukça yerinde bir karar. Bu durum Türkiye’nin COP31’deki pozisyonunu oldukça güçlendirecektir. Bunun yanında tüketicilerin de bu düzenlemelere ayak uydurması gerekiyor. İnsanların kendi kaplarını götürerek beslenme ihtiyaçlarını karşılamaya başlaması, Türkiye'nin özellikle Akdeniz’de en kirli sahillere sahip olma ünvanının değişmesi anlamına gelecek."

        7
        8
        9
        10
        ÖNERİLEN VİDEO

        "Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıf"

        MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik ortak hava saldırılarıyla başlayan savaşın iki haftalık ateşkese bağlandığının görülmesi krizin bittiği anlamına gelmemektedir." diyen Bahçeli, ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cenazeler teslim edildi... Gözyaşı sel oldu!
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüştü
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        Yurt genelinde okullarda güvenlik artırıldı
        Nevzat Bahtiyar 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı!
        Inter'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        4 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        Dolar bazında zirveye dönüş
        Osimhen’den kritik maç öncesi "hazırım" mesajı!
        Shakespeare'in kayıp evi tesadüfen bulundu!
        Dünyada ilk yüze girdi
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"
        Konutta reel düşüş sürüyor
        İran: Ateşkesin uzatılması lehimize değil
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        Arda Güler maç sonu çıldırdı!
        O çizginin sebebi bakın neymiş!
        En etkili 100 kişi seçildi
        Anne toprağa gömülü, oğlu vurulmuş halde bulundu!
