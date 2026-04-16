Taslakta yer almayan ancak nihai yönetmeliğe eklenmesi gereken önerileri sıralayan Prof. Dr. Gündoğdu, "Cenaze ve düğünlerde çok sık kullanılan, geri dönüştürülmesi ve toplanması mümkün olmayan, yakılması ya da gömülmesi gereken, toplanamadığı için de çevrede kirletici olarak yer alan özellikle köpük tabldot tabakların da taslağa dahil edilmesi gerekiyor. Bu gibi ürünleri kullanan otel, restoran ve kafeteryaların kısa, orta ve uzun vadede tekrar kullanım ve yeniden doldurulabilir sistemlere adaptasyonu için de bir plana sahip olması lazım. Bu planın yine nihai yönetmelikte yer bulmasını bekliyoruz. Ayrıca aynı tabldot gibi günlük hayatta çok sık kullanılan ıslak mendillerin de plastikten yapılanları bu kısıtlamaya dahil edilmelidir. Bunun yanında kısıtlanacak ürünün tasarımı belirlenmelidir. Bir ürünün tek kullanımlık mı çok kullanımlık mı olup olmadığının kesin ve net sınırlarla çizilmesi gerekir ki bu yasal düzenlemenin etrafından dolaşılmasın" ifadelerini kullandı.