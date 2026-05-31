        Potada play-off yarı final maçlarının programı belli oldu

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final maçlarının programı belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31 Mayıs 2026 - 00:15
        Potada yarı final programı belli oldu!

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecanla beklenen play-off yarı final mücadelelerinin programı açıklandı.

        Çeyrek final serilerinin ardından Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş GAİN ve Fenerbahçe Beko play-off yarı finalde mücadele etmeye hak kazandı. Play-off yarı final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım adını finale yazdıracak.

        Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre ligde play-off yarı final maçlarının programı şöyle:

        1 Haziran Pazartesi

        20.00 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes

        2 Haziran Salı

        20.00 Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji

        3 Haziran Çarşamba

        20.00 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes

        4 Haziran Perşembe

        20.00 Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji

        5 Haziran Cuma

        20.00 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko

        6 Haziran Cumartesi

        20.00 Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş GAİN

        7 Haziran Pazar (Gerekirse)

        20.00 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko

        8 Haziran Pazartesi (Gerekirse)

        20.00 Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş GAİN

        9 Haziran Salı (Gerekirse)

        20.00 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes

        10 Haziran Çarşamba (Gerekirse)

        20.00 Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji

