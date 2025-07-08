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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Potanın Perileri'nde Ekrem Memnun dönemi sona erdi! - Basketbol Haberleri

        Potanın Perileri'nde Ekrem Memnun dönemi sona erdi!

        A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenör Ekrem Memnun ile yollar ayrıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 11:55 Güncelleme: 08.07.2025 - 11:55
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        Potanın Perileri'nde ayrılık: Ekrem Memnun
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        Basketbol A Kadın Milli Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun görevinden ayrıldı. TBF resmi sitesinden Memnun için teşekkür mesajı yayımladı.

        Yapılan açıklamada, "Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) 2022 yılından bu yana A Kadın Milli Takımımızda Başantrenörlük görevini yürüten Sayın Ekrem Memnun’un federasyonumuz ile olan sözleşmesi bugün itibarıyla sona ermiştir. Türk basketboluna antrenör olarak önemli katkılarda bulunan Ekrem Memnun’a bundan sonraki kariyerinde de başarılar diler, değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

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