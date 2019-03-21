Bundan 2 yıl önce Opel'i General Motors'tan alarak sürpriz yapan Fransız otomobil üreticisi PSA, yeni markaları bünyesine katmak için kolları sıvadı. Opel ile birlikte Peugeot, Citroen, ve DS'in de sahibi konumundaki şirketin radarında ise Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ve Jaguar Land Rover gibi markaların olduğu belirtiliyor.

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, PSA'nın ortaklarından Peugeot ailesinin desteğini arkasına alan PSA CEO'su Carlos Tavares'in, ortaklık yapılacak yada satın alınacak yeni markanın küresel pazarlarda şirketin elini güçlendirmesine katkı sağlayacak bir marka olması istediği kaydediliyor.

Bu kapsamda, ay başında danışmanları ile bir toplantı yapan PSA CEO'su Tavares'in, potansiyel satın alım ve ortaklık fırsatlarını masaya yatırdığı biliniyor. Tavares'in dosyasında ise hangi markaların yer aldığı açıklanmıyor.

Kaynaklar, Peugeot ile yaklaşık 30 yılın ardından ABD'ye girmeye hazırlanan PSA'nın, Fiat Chrysler'in elindeki Jeep markasının potansiyeli ile Kuzey Amerika'ya güçlü bir geri dönüş yapmak istediğini aktarıyor.

'FIRSAT OLURSA SATIN ALIRIZ'

Konuya ilişkin detaylı açıklama ise Peugeot ailesinden geldi. Fransız basınına konuşan ailenin şirketi olan FFP'nin başkanı Robert Peugeot, fırsat oluştuğu takdirde yeni satın almalara sıcak baktıklarını belirtti.

Peugeot, "Opel projesini en başından beri destekledik. Eğer yeni fırsatlar ortaya çıkarsa, hız kaybetmeden adım atabiliriz, Carlos'a (PSA CEO'su) da bunları söyledik" dedi. Şuan için herhangi bir marka ile görüşme yapılmadığını vurgulayan Robert Peugeot, "Opel bizim için beklenmedik bir başarı oldu. Markanın bu kadar kısa bir süre içerisinde toparlanmasını beklemiyorduk" ifadesini kullandı.

Robert Peugeot'un bahsini ettiği toparlanmaya yakından bakarak, 2017'de PSA'ya katılan Opel'in 20 yılın ardından ilk kez 2018 yılında kâra geçtiği ve aynı dönemde yeni patronu PSA'nın da kâr marjını 3 puan artırarak yüzde 7.7'e çıkardığı görülüyor.

PSA'nın en büyük üç ortağından biri olan Peugeot ailesinin, Fransız hükümetinin yatırım bankası Bpifrance ve Çinli Dongfeng Motor ile birlikte şirkette yüzde 12.23 oranında hissesi bulunuyor.

KÜRESEL REKABETTE ELİNİ GÜÇLENDİRMEK İSTİYOR

Robert Peugeot'nun açıklamaları doğrultusunda PSA'nın yeni marka arayışları, kuşkuşusuz grubun etki alanını genişletme yönelik bir hamle özelliği taşıyor.

Bunun yanı sıra, PSA'nın kendinden büyük üreticiler olan Renault-Nissan-Mitsubishi, Volkswagen Grubu ve Toyota ile rekabette de elini güçlendirmek için yeni bir adım atmaya hazırlandığını belirtmekte fayda var.

Öyle ki, bu rekabet satış adetlerinde yaşandığı gibi son yıllarda emisyonların azaltılması, araçların elektrifikasyonu ve otonom araç geliştirme çalışmalarına da yansımış durumda. Bu kapsamda, PSA'nın teknoloji paylaşımı ile Ar-Ge maliyetlerini düşürmek için de ortaklık ve satın almaları değerlendirdiği söylenebilir.

'FIAT CHRYSLER'İN KAPILARI AÇIK'

Madolyonun diğer yüzüne bakılacak olursa, PSA'nın ilgilendiği markaların başında geldiği iddia edilen FCA'nın da bir birleşmeye sıcak baktığı biliniyor. Şirketinn merhum CEO'su Sergio Marchionne döneminden beri devam eden bu arayışa netlik getiren FCA CEO'su Mike Manley, Cenevre Otomobil Fuarı'nda yaptığı açıklamada, "Fiat'ı güçlendirecek bir anlaşmaya kapımız açık" mesajını vermişti.

Eski Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Carlos Ghosn'un yarattığı Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakının dünyanın en çok otomobil satışı gerçekleştiren grubu haline gelmesi de kuşkusuz diğer markaların iştahını kabartıyor.

Bu noktadan hareketle, bir başka Carlos olan PSA CEO'su Tavares'in benzer bir ittifakın kuruluşuna öncü olup olmayacağı ise merak konusu. Fakat, net olan bir şey var ki, yapılan açıklamalar önümüzdeki dönemde otomobil dünyasında yeni gelişmeleri gündeme getirecek gibi duruyor.