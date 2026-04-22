PSG: 3 - Nantes: 0 | MAÇ SONUCU
Fransa Ligue 1'de 26. hafta erteleme maçında PSG, evinde Nantes'ı 3-0 mağlup etti. Khvicha Kvaratskhelia (2) ve Desire Doue'nin golleriyle kazanan lider PSG, puanını 66'ya yükseltti. Nantes ise haftayı 20 puanla tamamladı.
Giriş: 22 Nisan 2026 - 22:44
Fransa Ligue 1'de 26. hafta erteleme maçında PSG, Nantes'ı konuk etti. Pard des Princes'te oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi oldu.
PSG'ye galibiyeti getiren golleri 13 (p) ve 50. dakikalarda Khvicha Kvaratskhelia ile 37'de Desire Doue attı.
Bu sonuçla 66 puana ulaşan lider PSG, takipçisi Lens ile arasındaki farkı 4'e çıkardı. Düşme hattında bulunan 17. sıradaki Nantes ise 20 puanda kaldı.
Fransa Ligue 1'de hafta sonu PSG, Angers ile deplasmanda karşılaşacak. Nantes, Rennes'e konuk olacak.
