Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Fransa PSG: 3 - Nantes: 0 | MAÇ SONUCU

        PSG: 3 - Nantes: 0 | MAÇ SONUCU

        Fransa Ligue 1'de 26. hafta erteleme maçında PSG, evinde Nantes'ı 3-0 mağlup etti. Khvicha Kvaratskhelia (2) ve Desire Doue'nin golleriyle kazanan lider PSG, puanını 66'ya yükseltti. Nantes ise haftayı 20 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Nisan 2026 - 22:44 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        PSG, Nantes'ı üç golle geçti!

        Fransa Ligue 1'de 26. hafta erteleme maçında PSG, Nantes'ı konuk etti. Pard des Princes'te oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi oldu.

        PSG'ye galibiyeti getiren golleri 13 (p) ve 50. dakikalarda Khvicha Kvaratskhelia ile 37'de Desire Doue attı.

        Bu sonuçla 66 puana ulaşan lider PSG, takipçisi Lens ile arasındaki farkı 4'e çıkardı. Düşme hattında bulunan 17. sıradaki Nantes ise 20 puanda kaldı.

        Fransa Ligue 1'de hafta sonu PSG, Angers ile deplasmanda karşılaşacak. Nantes, Rennes'e konuk olacak.

