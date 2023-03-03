Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol
ABONE OL

PSG forması giyen Achraf Hakimi'ye ağır suçlama

Faslı yıldız Achraf Hakimi, 24 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanıyor. Fransız savcılık makamı olayı doğrularken, Paris Saint Germain'li futbolcu hakkında soruşturma başlatıldığını resmen duyurdu

PSG forması giyen Achraf Hakimi'ye ağır suçlama
HABERTURK.COM

Fransız yayın organı Le Parisien'de yer alan habere göre, 24 yaşındaki bir kadın, geçtiğimiz hafta sonu karakola giderek Hakimi tarafından cinsel saldırıya uğradığını söyledi.

Haberde, 24 yaşındaki kadın, Faslı yıldızın sosyal medya aracılığıyla kendisiyle temas kurduğunu ve sonrasında buluştuklarını anlattı. Kadının iddiasına göre Faslı futbolcu kendisine cinsel saldırıda bulundu.

Kadın, cinsel saldırıya uğradığını söylemesine rağmen şikayette bulunmadı. Ancak Nanterre şehir savcılığı davayı aldı ve Hakimi hakkında soruşturma başlattı.

Faslı oyuncu hakkında çıkan iddiaları red eden Hakimi'nin avukatı, "Müvekkilinin yetkililerle işbirliği yapacağını" duyurdu.

Savcılık, Hakimi'nin polis gözetiminde olduğunu ve mağdur olan kişiye karşı uzaklaştırma kararı çıkarıldığını bildirdi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! Kartal, İtalya'dan iki yıldızın peşinde
FUTBOL İtalya'da yıldız avı!
Galatasaray'ın transfer planı: 100 milyon Euro!
FUTBOL Galatasaray'ın planı: 100 milyon Euro!
Yepyeni Beşiktaş! Şenol Güneş'ten ilk 11 kararı
FUTBOL Yepyeni Beşiktaş!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe, Dortmund'un yıldızı Dahoud'un peşinde!
FUTBOL Fenerbahçe, Dortmund'un yıldızını istiyor!
Konyaspor'da Sergen Yalçın sesleri!
FUTBOL Konyaspor'da Sergen Yalçın sesleri!
Fenerbahçe: Taraftarımıza hukuki destek verilecektir
FUTBOL ''Taraftarımıza hukuki destek verilecektir''
Messi'ye tehdit mesajı: Eşinin marketine silahlı saldırıda bulundular!
FUTBOL Messi'ye tehdit mesajı: Seni bekliyoruz!
Son dakika haberi Ahmet Ağaoğlu istifa etti!
FUTBOL Ahmet Ağaoğlu istifa etti!
Jorge Jesus için iddialar bitmiyor!
FUTBOL Jesus için iddialar bitmiyor!
Hakan Çalhanoğlu gelecek kararını açıkladı! Galatasaray transfer etmek istiyordu
FUTBOL Gelecek kararını açıkladı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.