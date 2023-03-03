Fransız yayın organı Le Parisien'de yer alan habere göre, 24 yaşındaki bir kadın, geçtiğimiz hafta sonu karakola giderek Hakimi tarafından cinsel saldırıya uğradığını söyledi.

Haberde, 24 yaşındaki kadın, Faslı yıldızın sosyal medya aracılığıyla kendisiyle temas kurduğunu ve sonrasında buluştuklarını anlattı. Kadının iddiasına göre Faslı futbolcu kendisine cinsel saldırıda bulundu.