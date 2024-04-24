PSG, Lorient'i yendi, şampiyonluk ateşini yaktı!

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) maçında Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Lorient'i 4-1 mağlup etti.

PSG, ligde bu sezon oynadığı 30. maçında 19. ve 60. dakikalarda Ousmane Dembele, 22. ve 90. dakikalarda Kylian Mbappe'nin attığı gollerle sonuca gitti. Lorient'in tek golü ise 73. dakikada Mohamed Bamba'dan geldi.

Ligue 1 lideri PSG bu sonuçla puanını 69'ya çıkarırken, bir maçı eksik en yakın takipçisi Monaco'nun ise 55 puanı bulunuyor.