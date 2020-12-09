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Japon otomotiv üreticisi Nissan, ömrünün son günlerini yaşayan ikinci nesil Qashqai modelinde yeni bir donanım paketi tanıttı. Midnight Edition isimli yeni versiyonda, diğer donanım paketlerinden farklı olarak siyah detaylar dikkat çekiyor..

Yeni donanım paketi hakkında bilgi veren Nissan Türkiye, Kuzey Afrika ve BDT Genel Müdürü Emre Doğueri, "Qashqai Midnight Edition, Skypack versiyonu üzerinde genel olarak tasarım değişiklikleri ve ek donanımlar ile oluşturulmuş bir versiyon. Tasarımda, siyah V-Motion ızgara, karartılmış ön farlar, 19" siyah alaşımlı jantlar, siyah tavan rayları, Alcantara koltuklar, siyah ayna kapakları öne çıkan değişiklikler arasında yer alıyor. Bu değişikliklerin yanı sıra karartılmış stoplar, ön ve arka siyah ekler, siyah hava kanalı çerçeveleri, siyah tavan ve A sütunu döşemesi, Midnight Edition kapı basamakları da bu versiyonla sunulacak özellikler arasında bulunuyor" diye konuştu.

Verilen bilgiye göre, Qashqai Midnight Edition, akıllı çarpışma önleme sistemi, akıllı otomatik uzun far asistanı, akıllı anahtar gibi birçok güvenlik ve konfor özelikleri işe birlikte alınabiliyor.