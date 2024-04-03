QNB Finansbank'tan emeklilere promosyon ödemesi! QNB Finansbank emekli promosyon kampanyası
Bankalarım emekli promosyon ödemeleri devam ediyor. Bu kapsamda, QNB Finansbank da maaşını, bankaya taşıyan emeklilere 12 bin TL'ye varan promosyon ödemeleri yapıyor. İşte, QNB Finansbank emekli promosyon kampanyasına dair tüm merak edilen detaylar...
QNB Finansbank emekli promosyon kampanyası kapsamında 12 bin TL'ye kadar ödeme yapıyor. Maaş taşımaya karşılık olarak, bir defalığına mahsus olarak yapılan promosyon ödemesinin miktarı, kişinin ne kadar emekli maaşı aldığına göre değişiyor. İşte, QNB Finansbank emekli promosyonu kampanyasına dair detaylar...
QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
0 - 9.999 TL arasında maaş alanlar 5.000 TL promosyon,
10.000 TL - 14.999 TL arasında maaş alanlar 8.000 TL promosyon,
15.000 TL - 19.999 TL arasında maaş alanlar 10.000 TL promosyon,
20.000 TL üstüne ise 12 bin TL promosyon ödemesi yapılıyor.
QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYONU ŞARTLARI NEDİR?
Promosyondan yararlanmak için emekli vatandaşların 3 yıl süreyle maaşlarını ilgili bankadan alacağını taahhüt etmeleri gerekiyor.