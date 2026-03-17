        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Ramazan alışveriş verileri açıklandı - En çok satılanlarda sindirim düzenleyici takviye içecekler - Teknoloji Haberleri

        En çok satılanlarda sindirim düzenleyici takviye içecekler

        Trendyol verilerine göre, sahur ve iftar saatlerinde en çok satılan ürünler arasında sindirim düzenleyici takviye gıdalar Hindistan cevizi şurubu ve ananas özü içeceği dikkat çekti. Yüz ve cilt bakım ürünleri Ramazan ayında da zirvedeki yerini korudu.

        Giriş: 17.03.2026 - 11:21
        Ramazan alışveriş verileri açıklandı

        E-ticaret platformu Trendyol, Ramazan ayında kullanıcıların sahur ve iftar saatlerindeki alışveriş alışkanlıklarını analiz etti. Veriler, gece saatlerinde yapılan alışverişlerde kişisel bakım ve moda kategorilerinin öne çıktığını gösterirken, beslenme düzeninin değişmesiyle birlikte sindirim destekleyici ürünlere olan ilginin de arttığını ortaya koydu. Ramazan boyunca sahur ve iftar saatlerini kapsayan 22.00–06.00 saatleri arasında platform trafiğinde artış yaşandı.

        Açıklanan verilere göre, beslenme düzeninin değiştiği Ramazan ayında kullanıcılar sindirim düzenleyici ve fonksiyonel gıdalara daha fazla yöneldi. Özellikle Hindistan cevizi şurubu mix’leri ve Bromelain (ananas özü) içeren takviye ürünler, sahur saatlerinde en çok satın alınan ürünler arasında yer aldı. Beslenme düzeninin değiştiği Ramazan döneminde kullanıcıların sindirim destekleyici ürünlere daha fazla ilgi gösterdiği görülüyor.

        ARAMALARDA RAMAZAN ETKİSİ

        Ramazan ayında kullanıcıların yaklaşan bayram için yapılan hazırlıklarla birlikte, moda kategorisinde yoğun arama yaptığı görüldü. Trendyol kullanıcılarının sahur ve iftar saatlerinde en çok aradığı ürün elbise oldu. Elbise aramalarının ardından ceket, pantolon, gömlek, omuz çantası ve tesettür giyim kategorileri de öne çıkanlar arasında yer aldı.

        SAHUR ALIŞVERİŞİNİN LİDERİ İSTANBUL

        Trendyol verilerine göre sahur ve iftar saatlerinde en fazla alışveriş yapılan şehir İstanbul oldu. İstanbul’u sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Konya, Adana, Gaziantep ve Mersin takip etti.

        Trendyol'un Ramazan ayı içerisinde 3-9 Mart tarihleri arasında hayata geçirdiği Büyük İndirim Günleri'nde ise Hindistan cevizi şurubu karışımlı takviye edici içecek en çok satan ürünler listesinde ilk sırada yer aldı. Hindistan cevizi özlü içeceğin yanı sıra ananas içeren detox şurubu ile hindiba kahvesi de kullanıcıların sindirim düzenleyici içeceklerde en çok tercih ettiği ürünler oldu. Bu dönemde ayrıca maskaranın öne çıktığı kampanya sıralamasında, kadın parfümü, cilt ve bakım kremleri, leke karşıtı nemlendirici tonik ile saç dökülmesine karşı şampuan en çok satan ürünler listesine girdi.

        En çok alışverişin akşam saat 22.00'de yapıldığı kampanyada, bir önceki haftaya göre siparişlerde yüzde 36, ürün satış adedinde yüzde 41'lik artış kaydedildi.

        Körfez'den ABD'ye: Başladığın işi bitirmeden gitme
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        2028'de Rubio mu aday olacak?
        Savaşa kafa tutan 42 hisse
        Lübnanlı annenin talebi: Bebeğimi Türkiye'ye götürün
        Mahir Polat'a yurt dışı çıkış yasağı
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        Osimhen'in gözü Burak Yılmaz'ın rekorunda!
        Taksici cinayetinde istenen ceza açıklandı! Tüm detaylar ortaya çıktı...
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"
        "Bana çok haksızlık yapıldı"
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Beton blokları aştı, kahretti!
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        Banksy'nin kimliği ortaya çıktı
        40 milyon dolar zararda
        Konutta reel düşüşe devam
        SGK'dan prim iadesi nasıl alınır?
        Oscar kutlamasını hamburgercide yaptı
