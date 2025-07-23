Rangers, Panathinaikos'u rahat geçti!
Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu mücadelesi başladı. Rangers, sahasında Panathinaikos'u 2-0 mağlup etti. Bu eşleşmede kaybeden takım, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Beşiktaş-Shakhtar Donetsk eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu mücadelesi başladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 2. eleme turu ilk ayağında 13 maç oynandı.
Günün öne çıkan mücadelesinde Rangers, sahasında Panathinaikos'u 2-0 mağlup etti. Bu eşleşmede kaybeden takım, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Beşiktaş-Shakhtar Donetsk eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
İkinci eleme turu ilk ayağı, yarınki 2 maçla tamamlanacak.
Karşılaşmaların rövanşları, 29-30 Temmuz'da oynanacak.
Alınan sonuçlar şöyle:
KuPS Kuopio (Finlandiya) - Kairat (Kazakistan): 2-0
Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Kızılyıldız (Sırbistan): 0-1
Noah (Ermenistan) - Ferencvaros (Macaristan): 1-2
RFS (Letonya) - Malmö (İsveç): 1-4
Hamrun Spartans (Malta) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 0-3
Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Maccabi Tel Aviv (İsrail): 1-1
Kopenhag (Danimarka) - Drita (Kosova): 2-0
Viktoria Plzen (Çekya) - Servette (İsviçre): 0-1
Shkendija (Kuzey Makedonya) - FCSB (Romanya): 1-0
Slovan Bratislava (Slovakya) - Zrinjski (Bosna Hersek): 4-0
Lech Poznan (Polonya) - Breidablik (İzlanda): 7-1
Rijeka (Hırvatistan) - Ludogorets (Bulgaristan): 0-0
Rangers (İskoçya) - Panathinaikos (Yunanistan): 2-0