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        Haberler Spor Futbol Real Madrid - Atalanta: 2-0 (MAÇ SONUCU) - UEFA Süper Kupa 6. kez Real Madrid'in! - Futbol Haberleri

        Real Madrid - Atalanta: 2-0 (MAÇ SONUCU)

        İspanyol devi Real Madrid, UEFA Süper Kupa maçında Atalanta'yı 2-0 mağlup ederek dev kupayı 6'ncı kez müzesine götürdü. Eflatun-beyazlılara zaferi getiren golleri Federico Valverde ve Kylian Mbappe kaydederken, milli futbolcumuz Arda Güler 88. dakikada Vinicius Junior'ın yerine oyuna dahil oldu. Real Madrid, bu zaferle birlikte UEFA Süper Kupa'yı en çok kazanan takım olarak adını bir kez daha tarihe yazdırdı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 14.08.2024 - 20:34 Güncelleme: 15.08.2024 - 00:17
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        Süper Kupa 6. kez Real Madrid'in!
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        Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Atalanta, UEFA Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi. Polonya'nın başkenti Varşova'da bulunan Narodowy Stadı'nda oynanan mücadeleyi 2-0 kazanan İspanyol devi Real Madrid, kupayı müzesine götürdü.

        Atalanta karşısında ilk yarıda zorlanan Real Madrid, İtalyan ekibinin kilidini ikinci yarıda açtı. 59'da Valverde ve 68'de Mbappe'nin golleri eflatun-beyazlılara kupayı getirdi.

        Tarihinde ilk kez UEFA Süper Kupa maçına çıkan Atalanta, dev rakibi karşısında sahadan boynu bükük ayrıldı.

        ARDA 88'DE GİRDİ

        Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler maça yedek kulübesinde başladı. Genç futbolcu, 88. dakikada Vinicius Junior'ın yerine oyuna dahil oldu.

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        REAL MADRID; MILAN VE BARCELONA'YI GERİDE BIRAKTI!

        Atalanta'yı mağlup ederek UEFA Süper Kupa'yı 6'ncı kez müzesine götüren Real Madrid, bu alanda rekor kırdı. Eflatun-beyazlılar, 5'er şampiyonluğu bulunan Barcelona ve Milan'ı geride bırakarak UEFA Süper Kupa'yı en çok kazanan takım ünvanına erişti.

        Süper Kupa'daki 9. maçında 6. kez mutlu sona ulaşan Real Madrid, 1998'de Chelsea, 2000'de Galatasaray ve 2018'de Atletico Madrid'e karşı kupayı kazanamadı.

        MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ

        MAÇTAN DAKİKALAR

        25. dakikada Zappacosta'nın hızlı kullandığı taç atışında meşin yuvarlakla buluşan De Roon, ceza sahasının sağından ortaladı. Real Madrid'in oyuncusu Militao'ya çarpan top, üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

        45+1. dakikada Vinicius Junior'ın pasında penaltı noktası yakınında topla buluşan Rodrygo'nun şutunda üst direğe çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.

        46. dakikada De Roon'un ceza sahası dış sağ çaprazdan yaptığı ortada Pasalic, altıpas çizgisi önünden topa kafayla vurdu. Kaleci Courtois, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        59. dakikada Real Madrid öne geçti. Bellingham'ın pasında ceza sahasının solunda topla buluşan Vinicius Junior, meşin yuvarlağı altıpasa gönderdi. Boş pozisyondaki Valverde, topu kaleye göndererek Madrid temsilcisini 1-0 öne geçirdi.

        60. dakikada Bellingham'ın pasında savunma arkasına sarkan Vinicius Junior'un, ceza sahasına girer girmez şutunda kaleci Musso, topu kornere gönderdi.

        66. dakikada Vinicius Junior'ın pasında topla buluşan Bellingham, şık bir hareketle rakibinden sıyrılıp ceza sahası içine girdi. İngiliz oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta topu kaleci Musso kornere çeldi.

        68. dakikada Mbappe, durumu 2-0 yaptı. Vinicius'un pasında Bellingham, topu ceza sahasının solunda kontrol etti. İngiliz oyuncunun penaltı noktasına çevirdiği topla buluşan Mbappe, fileleri havalandırarak farkı 2'ye çıkardı.

        GALATASARAY 2000'DE KUPAYI MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

        Galatasaray, 2000'de UEFA Süper Kupa'yı kazanma başarısı gösterdi.

        Sarı-kırmızılılar, 25 Ağustos 2000'de yapılan maçta İspanya ekibi Real Madrid'in karşısına çıktı.

        Normal süresi 1-1 biten müsabakayı Mario Jardel'in "altın golü" ile 2-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip, kupayı Türkiye'ye getirerek önemli bir başarıya imza attı.

        Stat: Narodowy

        Hakemler: Sandro Scharer, Stephane De Almeida, Jonas Erni (İsviçre)

        Real Madrid: Courtois, Carvajal (Dk. 89 Vazquez), Militao, Rüdiger, Mendy, Valverde, Tchouameni, Rodrygo (Dk. 77 Modric), Bellingham (Dk. 89 Ceballos), Vinicius Junior (Dk. 88 Arda Güler), Mbappe (Dk. 84 Brahim Diaz)

        Atalanta: Musso, Djimsiti, Hien (Dk. 90 Palestra), Kolasinac (Dk. 71 Bakker), Zappacosta (Dk. 63 Godfrey), De Roon, Ederson, Ruggeri, Pasalic (Dk. 90 Manzoni), De Ketelaere (Dk. 63 Retegui), Lookman

        Goller: Dk. 59 Valverde, Dk. 68 Mbappe (Real Madrid)

        Sarı kartlar: Dk. 9 Ederson, Dk. 64 Djimsti (Atalanta), Dk. 35 Bellingham, Dk. 42 Vinicius Junior (Real Madrid)

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