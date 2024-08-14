Real Madrid - Atalanta: 2-0 (MAÇ SONUCU) İspanyol devi Real Madrid, UEFA Süper Kupa maçında Atalanta'yı 2-0 mağlup ederek dev kupayı 6'ncı kez müzesine götürdü. Eflatun-beyazlılara zaferi getiren golleri Federico Valverde ve Kylian Mbappe kaydederken, milli futbolcumuz Arda Güler 88. dakikada Vinicius Junior'ın yerine oyuna dahil oldu. Real Madrid, bu zaferle birlikte UEFA Süper Kupa'yı en çok kazanan takım olarak adını bir kez daha tarihe yazdırdı.

Ajanslar Giriş: 14.08.2024 - 20:34 Güncelleme: 15.08.2024 - 00:17 facebook

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