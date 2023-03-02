Real Madrid Barcelona maçı için artık geri sayıma geçildi. İspanya ve Avrupa futbolunda günün maçı olarak gösterilen dev derbiye dair tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik. İşte, Real Madrid Barcelona maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve muhtemel 11'lerine ilişkin ayrıntılar...