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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Real Madrid, Baskonia'yı yendi seride 2-0 öne geçti! - Basketbol Haberleri

        Real Madrid, Baskonia'yı yendi seride 2-0 öne geçti!

        Euroleague play-off serisi ikinci maçında Real Madrid evinde Baskonia'yı 101-90 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 00:07 Güncelleme: 26.04.2024 - 00:07
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        Real Madrid seride 2-0 öne geçti!
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        Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi 2. maçında, İspanyol ekiplerinden Real Madrid, konuk ettiği Baskonia'yı 101-90 yenerek seride 2-0 öne geçti.

        Ev sahibi Real Madrid, ilk çeyreği 23-21 önde geçerken devreyi de 46-40 önde tamamladı. Son çeyreğe de 74-63 önde giren Madrid ekibi, maçı da 101-90 kazandı.

        Play-off'ta 3 galibiyete ulaşacak takımlar, Dörtlü Final oynamaya hak kazanacak. İki takım arasındaki serinin 3. maçı 1 Mayıs Çarşamba günü yapılacak.

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