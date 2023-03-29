Real Madrid Fenerbahçe Beko basketbol maçı için beklenen gün geldi çattı. THY Euroleague'de play-offlara kısa bir süre kala üst sıralara tırmanmaya devam eden temsilcimiz Fenerbahçe Beko, bu akşam İspanya'da yeni bir galibiyet serisi peşinde. İşte, Real Madrid Fenerbahçe Beko basketbol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusunun cevabı...