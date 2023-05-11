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Real Madrid'in Mbappe aşkı: Yeni 'Los Galacticos'

Real Madrid, geçen yıl verdiği uzun uğraşlar sonucunda Mbappe transferinde başarılı olamamıştı. Paris Saint-Germain'deki kaostan yararlanmak isteyen İspanyol devi, Mbappe'yi takıma katmak için tekrar devreye girdi. Ayrıca Madrid ekibinin, Dortmund'un yıldızı Jude Bellingham'a da imzayı attırmak üzere olduğu biliniyor

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Real Madrid'in Mbappe aşkı: Yeni 'Los Galacticos'

    Real Madrid'de transfer hareketliliği sürüyor. İspanyol devi, yeni bir 'Galacticos' dönemi başlatmak için bu yaz rekor bir harcama yapacak.
  • Real Madrid'in Mbappe aşkı: Yeni 'Los Galacticos'

    Real Madrid, geçen sezon transferi için uzun uğraşlar verdiği ancak transferini bitiremediği Kylian Mbappe için yeniden devreye girdi.
  • Real Madrid'in Mbappe aşkı: Yeni 'Los Galacticos'

    Telegraph'ın haberine göre, Madrid ekibi, bu yaz Paris Saint-Germain'de çıkan kaostan yararlanmak istiyor. İspanyol devi, Fransız yıldızı tekrar kadrosuna katmak için çalışmalara başlayacak.
  • Real Madrid'in Mbappe aşkı: Yeni 'Los Galacticos'

    Mbappe, PSG'nin yayınladığı 2023-2024 sezonu tanıtım videosunda yer almasına sinirlenerek sosyal medya hesabından sert bir açıklama yayınlamıştı. Bu durum, Fransız yıldızın PSG'deki geleceği hakkında belirsizlik oluşturdu.
  • Real Madrid'in Mbappe aşkı: Yeni 'Los Galacticos'

    Fransız yıldız ayrıca kulüple uzun vadeli yeni bir anlaşma yapmayı da reddetti. Mbappe'nin mevcut sözleşmesi 2025 yazında sona eriyor.
  • Real Madrid'in Mbappe aşkı: Yeni 'Los Galacticos'

    PSG'nin, yeni sezonda Mbappe çevresinde bir takım kurmak istediği biliniyor.
  • Real Madrid'in Mbappe aşkı: Yeni 'Los Galacticos'

    Yapılan haberde, Paris Saint-Germain'de teknik direktör Christophe Galtier'in bu yaz takımdan ayrılmasının beklediği aktarıldı. Galtier ile birlikte Lionel Messi ve Neymar gibi isimlerin de kulüpten ayrılma ihtimalleri olduğu ve PSG'nin bu yaz kaotik bir dönemle karşı karşıya kalabileceği belirtildi.
  • Real Madrid'in Mbappe aşkı: Yeni 'Los Galacticos'

    Madrid ekibi, daha önce de 24 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istemişti. O dönem PSG ile sözleşmesi sona eren 24 yaşındaki futbolcu, Fransız ekibi ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı.
  • Real Madrid'in Mbappe aşkı: Yeni 'Los Galacticos'

    Taraftarlarla yaptığı bir toplantıda Real Madrid başkanı Florentino Perez'e, Mbappe'nin kararı hakkında soru soruldu ve yanıtı internette dalgalar yarattı. Florentino "Zavallı çocuk Mbappe şimdiden pişman olmuştur" dedi. Fakat yine de Madrid yönetimi, bu transferden vazgeçmiş değil.
  • Real Madrid'in Mbappe aşkı: Yeni 'Los Galacticos'

    Ayrıca yapılan haberde Real Madrid, son dönem transfer gündeminden düşmeyen genç yıldız Bellingham ile anlaşmaya vardı.

     
  • Real Madrid'in Mbappe aşkı: Yeni 'Los Galacticos'

    İspanyol ekibi, geç oyuncu henüz resmî bir teklif vermemiş olsa da Dortmund'un anlaşma konusunda bir sorun çıkması beklenmiyor.
  • Real Madrid'in Mbappe aşkı: Yeni 'Los Galacticos'

    YENİDEN 'LOS GALACTICOS'

    Real Madrid'in Mbappe ve Bellingham transferleri ile birlikte bu yaz rekor harcama yaparak yeni bir 'Los Galacticos' dönemi başlatmak istediği iddia edildi.
  • Real Madrid'in Mbappe aşkı: Yeni 'Los Galacticos'

    Bellingham anlaşmasında son aşamaya gelmiş gibi görünen Madrid, Mbappe için de büyük bir harcama yapabilir.
  • Real Madrid'in Mbappe aşkı: Yeni 'Los Galacticos'

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