Yapılan haberde, Paris Saint-Germain'de teknik direktör Christophe Galtier'in bu yaz takımdan ayrılmasının beklediği aktarıldı. Galtier ile birlikte Lionel Messi ve Neymar gibi isimlerin de kulüpten ayrılma ihtimalleri olduğu ve PSG'nin bu yaz kaotik bir dönemle karşı karşıya kalabileceği belirtildi.