Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İspanya Real Madrid'in stadyumu Santiago Bernabeu'dan dev kazanç! - Futbol Haberleri

        Real Madrid'in stadyumu Santiago Bernabeu'dan dev kazanç!

        Real Madrid'in efsanevi stadı Santiago Bernabeu, yenilenmiş yapısıyla günde 1 milyon dolara yakın gelir sağlayarak kulübün en büyük finansal kaynaklarından biri haline geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2025 - 15:20 Güncelleme: 20.06.2025 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Real Madrid'in stadı Bernabeu'dan dev kazanç!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Real Madrid'in mabedi Santiago Bernabeu Stadyumu, yapılan yenileme çalışmalarının ardından kulübün en büyük gelir kaynaklarından biri haline geldi.

        GÜNDE YAKLAŞIK 1 MİLYON DOLAR GELİR

        Marca'nın haberine göre; İspanyol devinin stadı, şu anda günlük yaklaşık 1 milyon dolar gelir elde ediyor. Yıllık bazda ise bu rakam 354 milyon dolara ulaşıyor.

        Gelir kalemleri arasında yalnızca maç günleri değil, VIP ve premium koltuk satışları, stat turları ve futbol dışındaki büyük organizasyonlar da önemli yer tutuyor. Konserler, etkinlikler ve özel organizasyonlarla Bernabeu, artık çok amaçlı bir gelir merkezine dönüşmüş durumda.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'da İsrail protestosu
        İran'da İsrail protestosu
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        Netanyahu kendi başlattığı savaşta oğlunun düğününü dert etti
        Netanyahu kendi başlattığı savaşta oğlunun düğününü dert etti
        Türk hava sahası nasıl korunuyor?
        Türk hava sahası nasıl korunuyor?
        Akaryakıta yeni zamlar yolda
        Akaryakıta yeni zamlar yolda
        Arkadaşlarını uğurlarken 5.kattan düştü!
        Arkadaşlarını uğurlarken 5.kattan düştü!
        Mezarını kazdırdı, 1 gün sonra fenalaşıp hayatını kaybetti!
        Mezarını kazdırdı, 1 gün sonra fenalaşıp hayatını kaybetti!
        'Cin çıkarma' iddiasıyla cinsel istismar! Yargı çarptı!
        'Cin çıkarma' iddiasıyla cinsel istismar! Yargı çarptı!
        Darphane'den Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası
        Darphane'den Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası
        TEM'de tartışan çifte müdahale ettiler! Dehşeti yaşadılar!
        TEM'de tartışan çifte müdahale ettiler! Dehşeti yaşadılar!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bulgaristan'ın Euro'ya geçmesine yeşil ışık
        Bulgaristan'ın Euro'ya geçmesine yeşil ışık
        İtalya ve İspanya'da Morata yarışı!
        İtalya ve İspanya'da Morata yarışı!
        Plajda romantizm
        Plajda romantizm
        Fenerbahçe, Partey için devrede!
        Fenerbahçe, Partey için devrede!
        Babasını silahla öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        Babasını silahla öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        Tartışma çıkaran 11'inci madde komisyondan geçti
        Tartışma çıkaran 11'inci madde komisyondan geçti
        Muçi için gözler tekliflerde
        Muçi için gözler tekliflerde
        Canavar babanın annesine de gözaltı!
        Canavar babanın annesine de gözaltı!
        Platinin onsu 11 yılın zirvesini gördü
        Platinin onsu 11 yılın zirvesini gördü