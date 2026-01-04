Habertürk
        Haberler Spor Futbol İspanya Real Madrid - Real Betis: 5-1 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Real Madrid - Real Betis: 5-1 (MAÇ SONUCU)

        İspanya La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid, 19. haftada konuk ettiği Real Betis'i 5-1'lik skorla geçti. Eflatun-beyazlılarda üç gol atarak hat-trick yapan Gonzalo Garcia maça damgasını vururken, diğer goller Raul ve Francisco Garcia'dan geldi. Oyuna 77. dakikada dahil olan milli futbolcumuz Arda Güler, dördüncü golün asistini yaptı.

        Giriş: 04.01.2026 - 20:15 Güncelleme: 04.01.2026 - 20:15
        Real Madrid, La Liga'nın 19. haftasında ağırladığı Real Betis'i farklı mağlup etti. Karşılaşmadan 5-1 galip ayrılan eflatun-beyazlılar, lider Barcelona'yı takibini sürdürdü.

        Real Madrid'de altyapıdan yetişen genç oyuncu Gonzalo Garcia, 20, 50 ve 82. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaparak maçın kahramanı oldu. Real'in diğer gollerini ise 56. dakikada Raul ile 90+4. dakikada Francisco Garcia kaydetti. Real Betis'in tek sayısı 66'da Cucho Hernandez'den geldi.

        ARDA GÜLER'DEN ASİST KATKISI

        Başkent ekibinde maça yedek kulübesinde başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, 77. dakikada oyuna dahil olurken, 82. dakikada Gonzalo Garcia'nın golünde asisti yapan isim oldu.

        Ligde üst üste 3. galibiyetini alan Xabi Alonso'nun öğrencileri, puanını 45'e yükseltip 49 puanla lider Barcelona'yı takibine devam etti.

        İki maç sonra kaybeden 6. sıradaki Real Betis 28 puanda kaldı.

