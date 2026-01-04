Real Madrid - Real Betis: 5-1 (MAÇ SONUCU) İspanya La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid, 19. haftada konuk ettiği Real Betis'i 5-1'lik skorla geçti. Eflatun-beyazlılarda üç gol atarak hat-trick yapan Gonzalo Garcia maça damgasını vururken, diğer goller Raul ve Francisco Garcia'dan geldi. Oyuna 77. dakikada dahil olan milli futbolcumuz Arda Güler, dördüncü golün asistini yaptı.

