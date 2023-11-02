Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İspanya Real Madrid, Rodrygo'nun sözleşmesini uzattı - Futbol Haberleri

        Real Madrid, Rodrygo'nun sözleşmesini uzattı

        Real Madrid, Brezilyalı futbolcu Rodrygo'nun sözleşmesinin 30 Haziran 2028 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 17:28 Güncelleme: 02.11.2023 - 17:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rodrygo'nun sözleşmesi uzatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        La Liga ekibi Real Madrid, Brezilyalı futbolcusu Rodrygo'nun sözleşmesini yeniledi. Eflatun-beyazlılar, 22 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesini 30 Haziran 2028 tarihine uzattı. İspanyol ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 2019 yılında takıma katılan Brezilyalı futbolcunun, Real Madrid'in son sezonlarda kazandığı birçok şampiyonlukta belirleyici rol oynadığı aktarıldı.

        Real Madrid kariyerinde 179 maç oynayan 22 yaşındaki oyuncu, 39 gol ve 30 asistlik performansa imza attı. Rodrygo, Real Madrid forması ile 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 1 UEFA Süper Kupası, 2 La Liga, 1 İspanya Kral Kupası ve 2 İspanya Süper Kupası kazandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İsrail'den Cibaliye ve Bureij'e saldırı
        İsrail'den Cibaliye ve Bureij'e saldırı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Ailenin tek çocuğuydu! 16 yaşındaki Melike'yi kaybettik!
        Ailenin tek çocuğuydu! 16 yaşındaki Melike'yi kaybettik!
        Muhteşem ikili yeniden buluşuyor!
        Muhteşem ikili yeniden buluşuyor!
        İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Köpek hırsızlığı cinayetle bitti!
        Köpek hırsızlığı cinayetle bitti!
        KKM 10 haftada 400 milyar TL eridi
        KKM 10 haftada 400 milyar TL eridi
        Turda aşk başkadır
        Turda aşk başkadır
        "Ekstra motivasyona gerek yok"
        "Ekstra motivasyona gerek yok"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        Bakan Işıkhan’dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan’dan asgari ücret mesajı
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?