Real Madrid, Eder Militao konusunda Porto ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Madrid ekibi, 21 yaşındaki savunmacı ile 2025'e kadar sözleşme imzalayacak.

La Liga'da şampiyonluk hedefinden uzaklaşan ve Şampiyonlar Ligi'nden elenen Real Madrid gelecek sezonun ilk takviyesini defans bölgesine yaptı. Eflatun-beyazlıların 21 yaşındaki Brezilyalı stoper için Porto'ya 50 milyon Euro ödeyeceği iddia ediliyor.

Militao sezon sonunda takıma katılacak.

Bu sezon Portekiz Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 27 maçta ilk 11 görev yapan Militao 3 gol katkısı yaptı.