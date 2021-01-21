HABERTURK.COM

Hem Android hem de iOS işletim sistemindeki tüm telefonlar ile uyumlu biçimde çalışan realme Watch S, Türkiye’de satışa sunuldu. 15 güne kadar süren pil performansı ile gelen realme Watch S’nin, gerçek zamanlı kalp atış hızı izleme, kan oksijen doygunluk seviyesi izleme, akıllı bildirimler, 16 farklı spor modu, müzik ve kamera kontrolü gibi özellikleri de bulunuyor.

Müzik çalmak veya fotoğraf çekmek için realme Link uygulaması ile akıllı telefona bağlanabilen realme Watch S; çağrı, mesaj ve alarm hatırlatma, hava durumu tahmini gibi akıllı bildirim işlevleri de sunuyor. Alüminyum gövdesiyle 48 gram ağırlığa sahip olan realme Watch S, 390 mAh pil gücü ile 15 günlük bir şarj ömrüne sahip.

100'DEN FAZLA KADRAN, 16 FARKLI SPOR MODU

100'den fazla kadran seçeneği bulunan realme Watch S, 360x360 piksel (278 PPI) yüksek çözünürlüklü 3.3 cm (1.3 inç) renkli dokunmatik ekran barındırıyor. Ortam ışığı sensörü sayesinde en yüksek ekran parlaklığı 600nit'e kadar çıkarılabilen realme Watch S’de ayrıca 2.5D Corning Gorilla Glass kullanılırken IP68 sertifikası ile de 1.5 m'ye kadar suya ve toza dayanıklılık sağlanıyor.

16 farklı spor modu bulunan realme Watch S, “Gerçek Zamanlı Kalp Atış Hızı” ve “Kan Oksijen Doygunluk Düzeyi Monitörü” olarak da kullanılabiliyor. Yüksek hassasiyetli PPG optik kalp atış hızı sensörü ile kalp atış hızını 7x24 kesintisiz izleyip hızlı ve hassas bir şekilde ölçen saat, kalp atış hızı zaman içinde çok yükselir ya da çok düşerse kullanıcıyı uyarıyor.

TÜRKİYE FİYATI 899 TL

Kandaki oksijen seviyesini de ölçümleyen realme Watch S, doğruluk açısından tıbbi kan oksijen izleme cihazları ile karşılaştırılabilecek bir seviyede hassas ölçüm yapabiliyor. realme Watch S, adım izleme, hareket etme hatırlatıcısı, uyku izleme, su içme hatırlatıcısı ve rahatlatıcı meditasyon gibi kapsamlı bir çok sağlık işlevlerini de destekliyor.

Hepsiburada, Amazon.com, Teknosa, Türk Telekom, Vodafone mağazaları ve online kanalları üzerinden satışa sunulan realme Watch S’nin Türkiye fiyatı ise 899 TL olarak açıklandı.