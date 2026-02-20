Renault Group, 2025 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, Fransız grubun gelirleri 57.9 milyar Euro'ya ulaştı. Bu tutarın sabit döviz kurları bazında yüzde 4.5 artış anlamına geldiği bildirildi.

Grubun faaliyet kârı ise 3.6 milyar Euro ile gelirin yüzde 6.3’ü seviyesinde gerçekleşti.

Net kâr-grup payı da -10.9 milyar Euro oldu. Bu tutara, Nissan yatırımının muhasebe işlemlerindeki değişiklikten kaynaklanan -9.3 milyar Euro'luk nakit dışı zarar ile ilişkili şirketlerin -2.3 milyar Euro'luk katkısı dahil edildi.

Otomotiv serbest nakit akışını 1.5 milyar Euro olarak açıklayan Renault Group, Mobilize Financial Services’tan alınan 300 milyon Euro'luk temettünün de bu tutara dahil edildiğini bildirdi.

Verilen bilgiye göre, otomotiv net nakit finansal pozisyonu 31 Aralık 2025 itibarıyla 7.4 milyar Euro seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, 31 Aralık 2025 itibarıyla toplam stok seviyesi 539 bin araç olarak ölçüldü.

2026 HEDEFİ 1 MİLYAR EURO NAKİT AKIŞI

2026 mali görünümünü de açıklayan grup, karmaşık pazar koşullarında dayanıklılığın sürdürülmesini hedefliyor. Grup faaliyet marjının gelirin yüzde 5.5’i seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.