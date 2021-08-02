Bursalı Megane'da Karsan dönemi! 0:00 / 0:00

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Türk otomotiv endüstrisinde dikkat çeken bir işbirliğine imza atıldı. Yerli ticari araç üreticisi Karsan ile Oyak Renault arasında varılan anlaşma kapsamında, Renault Megane Sedan'ın Karsan tarafından üretileceği açıklandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, 2 Ağustos 2021 tarihinde imzalanan sözleşme uyarınca, Karsan'ın 5 yıl boyunca Renault Megane Sedan üretimi gerçekleştireceği bildirildi.

Söz konusu anlaşma kapsamında, 1.5 yıl içinde 210 milyon TL yatırım yapılarak, Karsan'ın üretiminin yıllık 55 bin adede çıkarılacağı da verilen bilgiler arasında.

KAP'taki açıklamada, "Karsan ile Oyak Renault arasında, Renault Megane Sedan markalı araçların Karsan tarafından üretilmesine ilişkin anlaşmaya varılmış olup, 02/08/2021 tarihi itibariyle sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşmenin süresi üretim başlangıç tarihinden itibaren (5) beş yıldır. Sözleşme uyarınca üretim başlangıcı için gerekli yatırımların 1,5 yıl sürede tamamlanması planlanmaktadır. İlgili üretimin Karsan tesislerinde yapılması için planlanan yatırım tutarı 210 Milyon TL'dir. Söz konusu yatırım yıllık 55.000 adetlik kapasiteye cevap verecek şekilde olacaktır" denildi.

'SEKTÖRE FARKLI BİR AÇILIM GETİRECEK'

İş birliği hakkında değerlendirmede bulunan Oyak Renault Genel Müdürü Dr. Antoine Aoun, “Oyak Renault olarak, alanında köklü bir bilgi birikimine ve yetkin iş gücüne sahip bir marka olan Karsan ile hayata geçireceğimiz bu çalışma ile Türkiye ekonomisine önemli ölçüde katkıda bulunacağımıza ve sektöre farklı bir açılım getireceğimize inanıyoruz" dedi.

Karsan CEO’su Okan Baş ise, “Renault Megane Sedan modelinin üretim sorumluluğunu almış olmak bizleri heyecanlandırıyor. İlk adımını atmış olduğumuz bu proje ile Oyak Renault iş birliğimizin güçlenerek devam edeceğine inanıyorum. Aynı zamanda bu güzel gelişmenin Türk otomotiv sanayimize hayırlı uğurlu olmasını dileriz” dedi.

Yıllık 378 bin otomobil ve 920 bin motor üretim hacmi ile Renault Grubu’nun en yüksek kapasitesine sahip tesislerinden biri olan Oyak Renault, halihazırda Yeni Clio, Yeni Clio Hibrit ve Megane Sedan modellerini, ayrıca bu modellerde kullanılan motor ve mekanik aksamı üretip ihraç etmeye devam ediyor.

Ticari araç üreticisi Karsan ise, geliştirdiği otonom araçlar ile son dönemde ses getirmişti. Şirketin elektrikli ticari araçlarının tümünün, önümüzdeki yıllarda otonom sürüş teknolojisine sahip olması bekleniyor.

Türk otomotiv sanayinde 50 yılı geride bırakan Karsan, Bursa'daki tesisinde Hyundai Motor Company (HMC) için H350 hafif ticari araçları, BredaMenarinibus için 12-18 metre otobüsleri ve kendi markası altında Jest‘in üretimini gerçekleştiriyor. Şirket ayrıca 8 metre Atak ve Star otobüslerini üretiyor.