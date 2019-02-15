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(Adem Büyük'ün kırmızı kart pozisyonuyla ilgili) "Bir hakem bu pozisyonda sarı kart gösterebilir ama VAR ile atabilir. Bence Cüneyt Çakır atmamak için çok mücadele etti. Adem faul yapmak istemedi. Adem çok alakasız ayağa vurduğu için karar doğru"