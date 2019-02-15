Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti ve bu sezon ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Sarı kart gören Adem Ljajic, Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü. Rıdvan Dilmen Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi. Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:
İLK YARI DEĞERLENDİRMESİ
"Maçın hemen başında Lens, Burak Yılmaz'a çok kötü pas attı. Güven de iyi vuramadı. Dengeler sayısal anlamda bozuldu. Yeni Malatya kazansa Beşiktaş ile yer değişecek durumda"
"BEŞİKTAŞ'IN PENALTISI VERİLMEDİ"
"Vida'nın penaltı pozisyonunda, mutlaka VAR'a gitmesi lazımdı. Burada bayağı bir engelleme var. Akşam izlediğinde, keşke gitseydim diyebilir. Yaşar Kemal Uğurlu demek ki ağabeyine, 'gelmene gerek yok hocam' demiş. Pozisyon penaltı, Vida'yı engelledi."
"Güçlü takımlarla oynarken kendi ceza sahasının 8 metre dışında bir çizgileri var çok doğru alan savunması yapıyorlar. Hücumda bir zafiyet var. Devre arası zaten önemli oyuncularını sattılar"
(Adem Büyük'ün kırmızı kart pozisyonuyla ilgili) "Bir hakem bu pozisyonda sarı kart gösterebilir ama VAR ile atabilir. Bence Cüneyt Çakır atmamak için çok mücadele etti. Adem faul yapmak istemedi. Adem çok alakasız ayağa vurduğu için karar doğru"
MAÇ SONU AÇIKLAMALARI
"5-1 bitecek maçı kaleci oyunda tuttu. Kalecinin üstün başarısından Ljajic ve Burak'ın başarısız vuruşlarını da eklersek ardından Lens'in vuruşunu da koyarsak bu skor ortaya çıktı. Erzurum'a puan kaybetmesine rağmen 5 maçta 13 puan aldı Beşiktaş. Karşılaşmalar maçtan önce kazanılmıyor"
"Beşiktaş, çok çok değerli bir takıma karşı çok değerli bir 3 puan aldı. Her maç artık çok zor. 5 maç sonunda alınmış 13 puan çok önemli. Beşiktaş hak etti. Adem Ljajic nefis bir forvet arkası orta saha oyuncusu. Cüneyt Çakır çok başarılı bir maç yönetti"
"Ljajic'in yaptığı tabii ki hatadır ama hata yaptığını ne zaman anladı? Döndüğü zaman. 'Eyvah' dedi. Ama futbolcular da insandır, duygularıyla hareket ediyor. O duygusu olmasa o hareket olmazdı zaten. Profesyonellikle duyguları karıştırmamak lazım"
"Ersun Yanal'a, 'Beşiktaş'ta kim olmasın?' diye sorsalar, ilk söyleyeceği isim Ljajic olurdu. Oyunu ile 'bonservisimi alın' diye de bağırıyor. Yoksa Türkiye'de başkası alır, onu da söyleyeyim"
"Ben Fenerbahçeli olarak, derbide Quaresma'nın oynamasını istemem; Beşiktaşlı olsam, Quaresma'nın derbide oynamasını isterim"
"Lens değişikliğini doğru bulmadım. Bugün de ve iki haftadır aslında Atiba'yı Dorukhan'a göre daha çok ileride kullanmaya başladı. Akan oyunda Dorukhan biraz daha geride kalmış durumda. İki beki iyi oynadı bugün ilk kez."
"Medel için önümüzdeki haftayı beklemek lazım. Kritik bir Fenerbahçe maçı var. Dorukhan. Atiba cepte. 3. kim olacak? Uzun süredir Oğuzhan'ı kullanmıyor çünkü. Acaba orada bir üçlü orta sahaya döner mi bilemeyiz"
"Ama Şenol hoca Medel konusunda yüzde yüz haklı. Çünkü Medel ilk yarı çok efor sarf etti. Dorukhan, Atiba gibi ouncularda performansını artırınca Medel'i dinlendirmesi normal. Beşiktaş'ın yediği golde Mirin'in hatası var"
"Derbiye Kagawa'yı forvet arkasında oynatırsa sürpriz saymam. Kagawa ile başlayabilir Şenol hoca. Dakikalarını artırmaya başladı çünkü"
"Yusuf Namoğlu istifa etti. Aslında dün resmi olarak istifa etti. Doğru isim yanlış isim bilemem Sabri hoca, daha önce çalışmış. Ama ekibiyle ilgili serzenişler var. Ama erken seçilmiş olması doğru karardır. Yeni MHK adil olsunlar, şeffaf olsunlar, kimseden talimat almasınlar"
"Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde şansı yüzde 50. İyi performans aldı oyunculardan. Galatasaray'ın ise yüzde 25'e kadar düştü şansı. Bir tanesi hakem hatası diğeri Marcao'nun hatası. Benfica genç ve ligde iyi toparladılar. Zenit ise son yarım saat ürküttü"
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