Rio Breogan Lugo-Pınar Karşıyaka: 80-73 (MAÇ SONUCU)
Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi play-inikinci maçında İspanyol ekibi Rio Breogan Lugo'ya deplasmanda 80-73 mağlup oldu. Bu sonuçla seri 1-1'e gelirken, son 16'ya yükselecek takım, 17 Ocak Çarşamba günü İzmir'deki maçla belli olacak.
Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in serisi ikinci maçında Pınar Karşıyaka, konuk olduğu İspanyol ekibi Rio Breogan'a 80-73 mağlup oldu. İzmir'deki ilk maçı kazanan Karşıyaka, rakibinin seride eşitliği sağlamasını engelleyemedi. Son 16 turuna yükselecek ekip, 17 Ocak Çarşamba günü İzmir'de belli olacak.
İlk 5 dakikası 10-10 eşitlikle geçilen müsabakada McLemore ile etkili olan ev sahibi ekip periyodu 24-23 önde tamamladı.
İkinci periyodun başında 25-23 üstünlük kuran rakibine 9-0'lık seriyle cevap veren Pınar Karşıyaka, 16. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 32-25. Hücumda etkili olan rakibinin farkı azalttığı periyodu Pınar Karşıyaka 41-40 üstün bitirdi.
İlk 5 dakikasını Pınar Karşıyaka'nın 51-50 önde geçtiği üçüncü periyotta Rio Breogan Garcia'nın 3 sayılık basketiyle 27. dakikada 56-54 üstünlük kurdu. Kalan bölümde tekrar öne geçen Pınar Karşıyaka periyodu 62-61 üstün tamamladı.
Son periyodun başında farkı 6 sayıya (69-63) çıkaran Pınar Karşıyaka, son 4 dakikaya 71-66 önde girdi. Ancak ev sahibi ekip, 14-0'lık seriyle bitime 1 dakika 50 saniye kala 80-71 üstünlük kurdu. Rio Breogan, müsabakadan 80-73 galip ayrıldı.
Salon: Lugo
Hakemler: Martins Kozlovskis (Letonya), Gatis Salins (Letonya), Peter Praksch (Macaristan)
Rio Breogan: Garcia 7, McLemore 24, Momirov 13, Nakic 5, Sajus 2, Polite 3, Rudan 10, Jogela, Ventura, Fernandez 15, Erik Quintela 1, Sergi Quintela
Pınar Karşıyaka: Kenan Sipahi 3, Hilliard 10, Martin 5, Vitto Brown 5, Carey 20, Jaylon Brown, McCollum 14, Furkan Haltalı 9, Thomas Akyazılı 3, Mert Celep 4, Hakan Sayılı
1. Periyot: 24-23
Devre: 40-41
3. Periyot: 61-62
5 faulle çıkan: 32.00 Rudan (Rio Breogan)