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Rollic 6 milyon dolara oyun satın aldı

Türk oyun girişimi Rollic, diğer bir yerli geliştirici CHEF Game Studio'dan Onnect oyununu satın aldığını duyurdu. Oyunun tüm hakları için 6 milyon dolar ödendiği açıklandı. Rollic Games Kurucusu ve CEO'su Burak Vardal, "Onnect yenilikçi oyun tasarımına harika bir örnek ve biz de oyunu tümüyle satın alarak bu başarının etrafında gelişimini sürdüreceğimiz için heyecanlıyız. Onnect'in örnek hikâyesi, geliştiricileri ürün odaklı başarıya ulaşma konusunda cesaretlendirecektir" dedi

Rollic 6 milyon dolara oyun satın aldı
HABERTURK.COM

Geçtiğimiz aylar Zynga tarafından satın alınan Türk oyun girişimi Rollic, Onnect oyununu diğer bir yerli geliştirici CHEF Game Studio'dan satın aldığını duyurdu.

Oyunun tüm hakları için 6 milyon dolar ödenirken, taraflar arasındaki anlaşma şartlarına bağlı olarak, ileride 1 milyon dolar tutarında ek bir ödeme yapılması da söz konusu olabilecek.

Rollic Games Kurucusu ve CEO'su Burak Vardal satın almayla ilgili olarak, "Onnect yenilikçi oyun tasarımına harika bir örnek ve biz de oyunu tümüyle satın alarak bu başarının etrafında gelişimini sürdüreceğimiz için heyecanlıyız. Onnect'in örnek hikâyesi, geliştiricileri ürün odaklı başarıya ulaşma konusunda cesaretlendirecektir" dedi.

Yapılan açıklamaya göre, Ankara'da yerleşik CHEF Game Studio tarafından geliştirilen Onnect'in yayıncılığını Rollic üstlenmişti ve oyunda pay sahibiydi. İlerleyen dönemde Rollic'in kendi stüdyosunda geliştirilecek olan oyun, Rollic'in dünya çapında toplam 400 milyondan fazla indirilen ve sekiz adedi ABD App Store'da ilk iki sıraya yükselmiş oyun kataloğunun bir parçası olacak.

2018 yılında Burak Vardal, Deniz Başaran ve Mehmet Can Yavuz tarafından kurulan Rollic, Zynga tarafından 168 milyon dolara satın alınmıştı.

Zynga, Rollic hamlesinden bir süre önce de Peak'i 1.8 milyar dolara satın almış ve Türkiye'den ilk unicorn'un (milyar dolarlık girişim) çıkmasını sağlamıştı.

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