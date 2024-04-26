Roma 10 gün aradan sonra oynanan maçta uzatmalarda kazandı!

10 gün önce Evan Ndicka'nın geçirdiği rahatsızlık sebebiyle skor 1-1'ken yarıda kalan Serie A'nın 32. hafta mücadelesi Udinese - Roma maçı 83. dakikadan itibaren oynanmaya başladı. Roma, 90+4'te bulduğu golle maçı kazandı.

Roma'ya 90+4'te galibiyeti getiren golü İtalyan orta saha Bryan Cristante kaydetti.

15 Nisan'da oynanan ve yarıda kalan mücadelede Roma'nın diğer golünü 64. dakikada Romelu Lukaku, Udinese'nin golünü ise 23. dakikada Roberto Pereyra kaydetmişti.

Bu sonuçla birlikte Roma puanını 58'e yükseltirken, Udinese 28 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Roma deplasmanda Napoli ile karşılaşırken, Udinese deplasmanda Bologna'ya konuk olacak.