        Haberler Spor Tenis Roma Açık tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Elena Rybakina elendi

        Roma Açık tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Elena Rybakina elendi

        Roma Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlar kategorisinde 2 numaralı seribaşı Kazak Elena Rybakina, çeyrek finalde 7 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina'ya 2-1 yenilerek elendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 00:49 Güncelleme:
        Roma Açık'ta Elena Rybakina elendi!

        Tek kadınlar kategorisinde 2 numaralı seribaşı Kazak Elena Rybakina, çeyrek finalde 7 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina'ya 2-1 mağlup olarak Roma Açık Tenis Turnuvası'na veda etti.

        Başkent Roma'da Foro Italico Kompleksi'ndeki toprak kortlarda düzenlenen Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) ve Kadın Tenis Birliği’nin (WTA) 1000 düzeyindeki turnuvasına tek erkekler ve tek kadınlar kategorilerinde çeyrek final müsabakalarıyla devam edildi.

        Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Kazak Elena Rybakina, 7 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina'ya elendi. Svitolina, Rybakina'yı 2-6, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek yarı finale çıktı ve 4 numaralı seribaşı Polonyalı Iga Swiatek ile eşleşti.

        Swiatek de çeyrek finalde, turnuvanın 2. turunda milli tenisçi Zeynep Sönmez'i eleyen 5 numaralı seribaşı ABD'li Jessica Pegula ile karşılaştı. Swiatek, Pegula'yı 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek yarı finale çıktı.

        3 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauf da 8 numaralı seribaşı Rus Mirra Andreeva'yı 4-6, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-1 ile geçerek yarı finale adını yazdırdı. Gauf’un yarı finaldeki rakibi 26 numaralı seribaşı Rumen Sorana Cirstea oldu.

        Turnuvanın 3. turunda 1 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka'yı eleyerek sürpriz yapan Cirstea da çeyrek finalde Letonyalı Jelena Ostapenko'yu 6-1 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek son dörtte yer aldı.

        Tek erkeklerde ise 23 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud da 13 numaralı seribaşı Karen Khachanov'u 6-1, 1-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup ederek yarı finale çıktı.

