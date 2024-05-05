Roma- Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Serie A'da 35. hafta dev maça sahne oluyor. Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Roma, milli oyuncumuz Kenan Yıldız'ın takımı Juventus ile karşı karşıya geliyor. Juventus 65 puanla üçüncü sırada bulunurken 59 puanı olan Roma beşinci basamakta yer alıyor. Peki, Roma- Juventus maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, Roma- Juventus maçının detayları...
UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Leverkusen karşısında sahadan yenik ayrılan Roma, Juventus karşısında galip gelerek taraftarıyla barışmak istiyor. Ligde oynadığı son üç maçta beraberlikle dönen Juventus ise bu seriye son vererek Roma karşısında kazanmayı hedefliyor. Futbolseverler, maç ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Roma- Juventus maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...
ROMA- JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?
Roma- Juventus maçı 5 Mayıs Pazar (bugün) 21.45'te başlayacak.
Stadio Olimpico'da oynanacak olan maç S Sport 2 ve EXXEN'den yayınlanacak.
KENAN YILDIZ MAÇTA YOK
Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, midesiyle ilgili bir sağlık sorunu yaşayan Kenan Yıldız'ın Roma maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.
Milli oyuncumuz bu sezon siyah-beyazlı formayla çıktığı 35 maçta 5 gol ve 2 asistlik katkı verdi.
JUVENTUS SON DURUM
Juventus bu sezon ligde oynadığı 34 karşılaşmada 18 galibiyet, 11 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Milan’ın ardından Serie A’da 3. sırada bulunan Juventus 65 puan topladı.
ROMA SON DURUM
Roma bu sezon ligde oynadığı 34 müsabakada 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sarı- kırmızılılar 61 kez rakip fileleri sarsarken, kalesinde ise 41 gol gördü.