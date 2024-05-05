Roma- Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Leverkusen karşısında sahadan yenik ayrılan Roma, Juventus karşısında galip gelerek taraftarıyla barışmak istiyor. Ligde oynadığı son üç maçta beraberlikle dönen Juventus ise bu seriye son vererek Roma karşısında kazanmayı hedefliyor. Futbolseverler, maç ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Roma- Juventus maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...