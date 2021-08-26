Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında İtalya'nın Roma takımına konuk oluyor.

ROMA - TRABZONSPOR

STAT: Roma Olimpiyat Stadı

HAKEM: Srdjan Jovanovic

SAAT: 20.00

YAYIN: ATV

ROMA: Patricio, Karsdorp, Ibanez, Mancini, Susperreguy, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Pellegrini, Zaniolo, Abraham

TEKNİK DİREKTÖR: Jose Mourinho

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Edgar Ie, Vitor Hugo, Trondsen, Siopis, Marek Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, Gervinho, Cornelius

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

TUR HESAPLARI

Konferans Ligi play-off ilk maçında İtalyan devi Roma'ya Trabzon'da 2-1 yenilen Fırtına'ya tur için 2 ve üzeri gollü galibiyetler gerekiyor. Beraberlik ise Mourinho'nun takımına yarıyor. Temsilcimiz 2-1 kazanırsa maçı uzatmaya götürecek. Bordo-mavililerin elenmesi Avrupa defterini kapatması anlamını taşıyor.

139. AVRUPA SINAVI

Trabzonspor, geride kalan 138 maçta 50 galibiyet, 36 beraberlik ve 52 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 177 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 190 gol gördü. Bordo-mavililer, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 87, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası'nda da 8 maç, UEFA Konferans Ligi'nde de 3 maç oynadı.