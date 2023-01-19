İki futbol efsanesi Ronaldo - Messi hazırlık maçında tekrardan karşı karşıya geliyor. Al Nassr ile Al Hilal karması - PSG hazırlık maçı nefesleri kesmeye hazırlanıyor. Neymar, Mbappe ve Messi'li PSG, , Al Nassr ile Al Hilal karması Ronaldo'nun takımıyla mücadele edecek. Peki, "Ronaldo - Messi karşı! Al Nassr ile Al Hilal karması - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte detaylar...