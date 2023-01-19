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Ronaldo - Messi karşı karşıya! Al Nassr ile Al Hilal karması - PSG maçı ne zaman?

Dünya yıldızları sahne alıyor. İki dünya yıldızı, Ronaldo ve Messi hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Hazırlık maçı kapsamında Al Nassr ile Al Hilal karması - PSG ile mücadele edecek. İki futbol efsanesini yıllar sonra tekrar karşı karşıya getirecek Al Nassr ile Al Hilal karması - PSG mücadelesinin tarihi ve saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Al Nassr ile Al Hilal karması - PSG maçı tarihi ve saati...

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  • Ronaldo - Messi karşı karşıya! Al Nassr ile Al Hilal karması - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    İki futbol efsanesi Ronaldo - Messi hazırlık maçında tekrardan karşı karşıya geliyor. Al Nassr ile Al Hilal karması - PSG hazırlık maçı nefesleri kesmeye hazırlanıyor. Neymar, Mbappe ve Messi'li PSG,  , Al Nassr ile Al Hilal karması Ronaldo'nun takımıyla mücadele edecek. Peki, "Ronaldo - Messi karşı!  Al Nassr ile Al Hilal karması - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte detaylar...
  • Ronaldo - Messi karşı karşıya! Al Nassr ile Al Hilal karması - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    AL NASSR / AL HİLAL - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Ronaldo ve Messi'nin bir kez daha karşı karşıya geleceği mücadele 19 Ocak Perşembe akşamı saat 20.00'da oynanacak. 

     
  • Ronaldo - Messi karşı karşıya! Al Nassr ile Al Hilal karması - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    AL NASSR / AL HİLAL - PSG MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

    Mücadele beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.

     
  • Ronaldo - Messi karşı karşıya! Al Nassr ile Al Hilal karması - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    MESSİ VE RONALDO KARŞI KARŞIYA GELECEK!

    Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'in yıldızı Messi ile 5 Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu konumundaki Portekizli Ronaldo, belki de son kez hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

     
  • Ronaldo - Messi karşı karşıya! Al Nassr ile Al Hilal karması - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Riyad Sezon Kupası turnuvasında, Fransa ekibi PSG ile Suudi Arabistan'ın Al-Nassr-Al Hilal takımlarının karması arasındaki karşılaşma, başkent Riyad'daki Uluslararası Kral Fahd Stadı'nda TSİ 20.00'de başlayacak. Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Nassr ile 2,5 sezon için imzaladığı 500 milyon avroluk sözleşmeyle yıllık maaşı en yüksek sporcu unvanının sahibi Ronaldo, yeni takımıyla ilk maçına, Messi karşısında çıkacak.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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