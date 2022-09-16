Rönesans Döneminde Yaşanan Bilimsel ve Kültürel Gelişmeler

Deney ve gözlem metodunun etkin rol oynadığı ve Antik Yunan bilim felsefesinin de yol gösterdiği Rönesans dönemi kültürel gelişmeler nelerdir? Özellikle Avrupa’nın modernleşmesinde etkin bir rol oynayan Rönesans döneminde ortaya çıkan görüşler nelerdir? İşte, tüm detaylar…
Rönesans Dönemi Bilimsel Gelişmeler
Rönesans döneminde ortaya çıkan ilk büyük bilimsel gelişme Coğrafi Keşifler olmuştur. Vasco de Gama, Kristof Kolomb ve Amerigo Vespucci gibi büyük keşifçiler vasıtasıyla elde edilen bilgilerle, bilinen dünya neredeyse iki katına çıkmıştır.
Dünya’nın diğer gezegenlerden farklı olduğu ve evrenin merkezinde yer aldığı kanısı da yine Rönesans döneminde değişime uğramıştır. 1473 ile 1543 yılları arasında yaşan Kopernik; güneş merkezli evren modelinden bahsetmektedir.
Kopernik’in varsayımından ibaret olan bu modele yeni birtakım düzenlemeler ve düzeltmeler getiren kişi ise Johann Kepler’dir. Güneş merkezli evren modelini bir adım daha öteye ötüren Kepler; gezegenlerin yörüngelerinin daire değil elips şeklinde olduğunu belirlemiştir.
Tıp da Rönesans döneminde önemli gelişmelerin yaşandığı bir alan olmuştur. Hastalıklara ilahi birtakım güçlerin neden olduğu anlayışı bu dönemde sarsılmaya başlamış ve onun yerini bilimsel çıkarımlar almıştır. Girolomo Fracstoro bulaşıcı hastalıklar üzerine çalışmış ve bulaşmanın, hasta insandan sağlıklı insana kendi kendine çoğalan küçük varlıkların transfer edilmesi olduğunu keşfetmiştir.
Anatomi ve fizyoloji çalışmalarının da arttığı Rönesans döneminde Leonardo da Vinci ve Andreas Vesalius anatomi üzerine önemli çalışmalar gerçekleştirmiştir. Da Vinci’nin gerçekleştirmiş olduğu diseksiyon (organizmayı küçük parçalara ayırma) işlemleri ve Vesalius’un insan anatomisi üzerine yaptığı çalışmalar anatominin temellerini atmıştır.
Rönesans döneminde matematik alanında da önemli gelişmeler yaşanmıştır. Özellikle cebir ve trigonometri alanında gelişmelerin yaşandığı bu dönemde, Raffaello Bombelli, Simon Stevin gibi önemli matematikçilerin çalışmaları dikkat çekicidir.
Rönesans döneminin öne çıkan bir diğer araştırma konusu ise hayvanlar ve bitkiler olmuştur. Özellikle keşifler sonrası yeni toprakların bilinir hale gelmesi ile birçok yeni bitki ve hayvan türleri keşfedilmiştir. Conrad Gesner’e ait olan Hayvanlar Tarihi kitabı bu dönemin en önemli eserlerinden biri olarak dikkat çekmektedir.
Rönesans Dönemi Kültürel Gelişmeler
Rönesans dönemi kültürel gelişmeler nedir diye sorulduğunda ilk akla gelen hiç kuşkusuz ki matbaanın kullanımı olacaktır. Gelen bu yeni baskı teknolojisiyle birbirinin aynısı olan binlerce baskı yapılabilmesi mümkün hale gelmiştir. Yaşanan bu gelişmeyle kültürel birikim aktarılabilmiş ve okuma yazma oranlarında büyük bir artış yaşanmıştır.
Kültürel alanda yaşanan bu gelişmelerle birlikte kilisenin etkinliği de kırılmıştır. Skolastik düşüncenin yerini özgür pozitif düşünce almış ve bilimde deney gözleme dayanan yeni metot etkin olmuştur.
Matbaanın yanı sıra gelişen gravür tekniği de önemli kültürel gelişmeler arasındadır. Ağaç oymacılığı ve bakır levhalar üzerine yapılan işlemeler sanat ürünlerinin standart bir yapıya kavuşmasına olanak sağlamıştır.
Rönesans Döneminde Ortaya Çıkan Görüşler Neler?
Rönesans ile birlikte Antik Yunan ve Roma’ya olan ilginin artması felsefe alanında da önemli gelişmeler yaşanmasına neden olmuştur. Hümanizm, Aristotelesçilik, Platonculuk, Septisizm ve Reformasyon görüşlerinin etkili olduğu Rönesans döneminde, Erasmus, Francis Bacon ve Thomas More gibi düşünürler önemli eserler meydana getirmiştir.
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