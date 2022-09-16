Rönesans Döneminde Yaşanan Bilimsel ve Kültürel Gelişmeler

Deney ve gözlem metodunun etkin rol oynadığı ve Antik Yunan bilim felsefesinin de yol gösterdiği Rönesans dönemi kültürel gelişmeler nelerdir? Özellikle Avrupa’nın modernleşmesinde etkin bir rol oynayan Rönesans döneminde ortaya çıkan görüşler nelerdir? İşte, tüm detaylar…

Rönesans Dönemi Bilimsel Gelişmeler

Rönesans döneminde ortaya çıkan ilk büyük bilimsel gelişme Coğrafi Keşifler olmuştur. Vasco de Gama, Kristof Kolomb ve Amerigo Vespucci gibi büyük keşifçiler vasıtasıyla elde edilen bilgilerle, bilinen dünya neredeyse iki katına çıkmıştır.

Dünya’nın diğer gezegenlerden farklı olduğu ve evrenin merkezinde yer aldığı kanısı da yine Rönesans döneminde değişime uğramıştır. 1473 ile 1543 yılları arasında yaşan Kopernik; güneş merkezli evren modelinden bahsetmektedir.

Kopernik’in varsayımından ibaret olan bu modele yeni birtakım düzenlemeler ve düzeltmeler getiren kişi ise Johann Kepler’dir. Güneş merkezli evren modelini bir adım daha öteye ötüren Kepler; gezegenlerin yörüngelerinin daire değil elips şeklinde olduğunu belirlemiştir.

Tıp da Rönesans döneminde önemli gelişmelerin yaşandığı bir alan olmuştur. Hastalıklara ilahi birtakım güçlerin neden olduğu anlayışı bu dönemde sarsılmaya başlamış ve onun yerini bilimsel çıkarımlar almıştır. Girolomo Fracstoro bulaşıcı hastalıklar üzerine çalışmış ve bulaşmanın, hasta insandan sağlıklı insana kendi kendine çoğalan küçük varlıkların transfer edilmesi olduğunu keşfetmiştir.