Haberler Sponsorlu İçerik Rus İhracatının Çok Yönlü Yüzü: Verona Forumu'nda Neler Sergilendi?

Rusya ile Türkiye arasındaki ekonomik iş birliği uzun süredir enerji kaynakları, metaller ve tarım ürünleri ticaretinin ötesine uzanıyor. Bu geleneksel sektörlerin yanında yüksek teknoloji, imalat ve tüketim malları alanlarında da yeni iş birliği fırsatları ortaya çıkıyor. Rus şirketleri yabancı ortaklarına yalnızca nihai ürünler değil, özel ekipman, malzeme ve bileşenler de sunuyor.

Bu çeşitliliğin sergilendiği platformlardan biri, 22–23 Ekim tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen 19. Verona Avrasya Ekonomik Forumu oldu. Forum, Avrasya genelinde ekonomik iş birliğini ele almak üzere iş dünyası, kamu kurumları ve uzman çevrelerinin temsilcilerini bir araya getirdi.

Ulusal marka "Made in Russia"nın ortak standında, marka sertifikasına sahip 15 Rus şirketi ürünlerini tanıttı. Temsil edilen sektörler arasında uydu verisi alım teknolojileri, endüstriyel kimyasallar, kozmetik, yayıncılık ve mobilya bileşenleri üretimi yer aldı.

"Made in Russia" İşaretinin Arkasında Ne Var?

Ulusal marka "Made in Russia" programına katılım, gönüllü sertifikasyonla başlıyor. Programa dahil olmak için üreticinin, ürünlerinin beş kriterden en az birini karşıladığını kanıtlaması gerekiyor: kalite, güvenilirlik, çevresel duyarlılık, organik köken veya benzersizlik. Doğrulama sürecinin ardından şirket, sertifikasını ve markanın işaretini kullanma hakkını alıyor.

Uluslararası müşteriler için bu işaret ek bir referans noktası işlevi görüyor. Çok sayıda alternatif arasından Rus ürünlerini ayırt etmelerine yardımcı oluyor ve ürünlerin belirlenmiş kriterlere göre değerlendirildiğini teyit ediyor.

Üreticiler için ise sertifikasyon, ortak fuar katılımları da dahil olmak üzere uluslararası tanıtım araçlarına erişim sağlıyor. Verona Forumu'nda kullanılan format da buydu. Şirketler ürünlerini tek bir marka çatısı altında sunma, uluslararası iş dünyasının dikkatini çekme ve potansiyel ortaklarla doğrudan temas kurma imkânı buldu.

Uydu Teknolojileri, Kozmetik ve Kitaplar

Serginin en teknoloji odaklı katılımcılarından biri, Dünya gözlem uydularından veri alımına yönelik ekipmanlarını tanıtan Lorett oldu. Elde edilen veriler tarım, çevre izleme ve diğer alanlarda kullanılıyor. Sergilenen endüstriyel ürünler arasında Nanotek'in yağlayıcıları ile Tekhniks'in yangın geciktirici bileşikleri, boya ve vernikleri yer aldı. Teplodar ısıtma sobaları ve kazanları üretiyor, Belka ise kereste üretiyor.

Kozmetik de sergide önemli bir yer tuttu. BIG hem kitlesel pazara hem de profesyonel güzellik salonlarına yönelik ürünler üretiyor. MIRRA-M cilt bakım ve dekoratif kozmetik ürünlerinin yanı sıra parfüm de sunuyor. Surin saç, saç derisi ve yüz bakım ürünlerinde uzmanlaşırken Santedom kişisel hijyen ürünleri üretiyor.

Tarım sektörü yalnızca gıda ürünleriyle değil, çiftçiliğe yönelik özel çözümlerle de temsil edildi. Europroduct soslar ve Asya mutfağına yönelik ürünler üretiyor. Alexander Gavrilov çiftliği yulaf ezmesi, tahıl ürünleri ve hububat tedarik ediyor. PrimaForza bitkileri hastalıklardan koruyan biyolojik olarak çözünür ürünler üretirken Baltorganik turbadan elde edilen hümik konsantre üretiyor.

Kitaplar da serginin bir parçasıydı. Eksmo yayınevi kurgu, çocuk kitapları ve pratik yaşam kitaplarının yanı sıra ansiklopediler ve eğitim yayınlarını tanıttı. Ortak stantta temsil edilen bir diğer sektör mobilya üretimi oldu. Kirov merkezli Stalprom ürünlerini sergiledi.

Stalprom: Huş Ağacından Uluslararası Pazarlara

Yaylı mobilya lataları üretmek için birkaç kat huş kaplama birbirine yapıştırılıyor ve istenen kavis veriliyor. Bu, şirketin temel faaliyet alanlarından biri. Şirket, mobilya bileşenleri ve karyola bazaları için tam bir üretim döngüsü kurmuş durumda.

Şirket 2009'dan bu yana faaliyet gösteriyor. Bugün yaklaşık 170 kişi istihdam ediyor, üretim ve depo alanları ise 6.000 metrekareyi aşıyor. Atölyeleri, lazer ekipmanları ve toz boya hatları da dahil olmak üzere ahşap ve metal işleme için otomatik makinelerle donatılmış. Bu sayede şirket üretimin ana aşamalarını kendi bünyesinde gerçekleştiriyor ve nihai ürün kalitesini kontrol altında tutuyor.

Ürün yelpazesi mobilya latalarıyla sınırlı değil. Stalprom ayrıca standart Euro paletlere kompakt biçimde yüklenebilen demonte metal karyolalar üretiyor. Tasarım, taşıma ve depolama sırasında yerden tasarruf sağladığı için bu, uluslararası teslimatlarda önemli bir avantaj. Bir diğer ürün kategorisi ise RUF tipi huş yakıt briketleri. Bunlar, soba ve kazanlarda ısınma amacıyla kullanılan sıkıştırılmış ahşap yakıt ürünleri.

Stalprom ürünlerini halihazırda Kazakistan ve Belarus'a tedarik ediyor. Gelişmiş mobilya sanayisiyle Türkiye de şirketin hedef pazarları arasında yer alıyor. Şirketin Türk üreticilere yönelik teklifi iki ayağa dtayanıyor: hazır karyola bazaları ve üreticilerin kendi hatlarında kullanacakları tekil bileşenler. Verona Forumu'na katılım, şirkete ürünlerini Türk iş dünyasına tanıtma fırsatı verdi.

Uluslararası İş Dünyası İçin Yeni Fırsatlar

Verona Forumu'nda ürün tanıtımlarına iş görüşmeleri eşlik etti. B2B programına 11 Rus şirketinin temsilcileri katıldı ve iki günde potansiyel ortaklarla 101 görüşme gerçekleştirildi. Görüşmelerde Türkiye pazarına olası tedarikler ve uzun vadeli iş birliği perspektifleri ele alındı.

"Made in Russia" markasının Türkiye temsilcisi Timur Safin şunları vurguladı: "Bu tür uluslararası platformlara katılım, Rus şirketlerinin potansiyel ortaklarla doğrudan etkileşim kurmasına, ürünlerini tanıtmasına ve yeni ihracat fırsatları keşfetmesine imkân tanıyor. Bizim görevimiz iş bağlantılarının gelişimini desteklemek ve varılan mutabakatların gerçek sözleşmelere dönüşmesine yardımcı olmak."

Uluslararası iş birliği perspektiflerine ilişkin görüşmeler 16 Kasım'da Moskova'da devam edecek. Rusya Ulusal Merkezi'nde düzenlenecek "Made in Russia" Uluslararası İhracat Forumu, yeni pazarlara açılma, hammadde dışı ihracatın geliştirilmesi, uluslararası sanayi iş birliği ve Rus teknolojilerinin yurt dışında tanıtımına odaklanacak.