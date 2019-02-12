NBA'e 9 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nın iddialı takımları Oklahoma City Thunder ile Portland Trail Blazers arasındaki mücadeleyi, ev sahibi Thunder 120-111 kazandı.
Thunder'da Paul George 47 sayı, 12 ribaunt, 10 asist, Russell Westbrook da 21 sayı, 14 ribaunt, 11 asistle "triple double"a imza attı.
Westbrook, peş peşe 10. kez üç istatistikte çift haneye ulaşarak Wilt Chamberlain'in 1968'den beri elinde tuttuğu lig rekorunu kırdı.
George ile Westbrook, bir NBA maçında 20 veya üstünde sayı atarak "triple double" yapan ilk takım arkadaşları oldular.
HARDEN SERİSİNİ 30 MAÇA ÇIKARDI
Houston Rockets, all-star oyuncu kurucusu James Harden'ın 31 sayı, 8 ribaunt, 7 asist, 5 top çalmayla oynadığı Dallas Mavericks karşılaşmasından 120-104 galip ayrıldı. Harden böylece arka arkaya 30. maçında 30 veya üstünde sayı kaydetti.
Ev sahibi Rockets'ta Chris Paul 17 sayı, 11 asist, Kenneth Faried 17 sayı, 8 ribaunt ve kenardan oyuna giren Gerald Green 19 sayı, 6 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı.
Mavericks'in Sloven oyuncusu Luka Doncic'in 20 sayı, 10 ribaunt, 8 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.
ERSAN'DAN 12 SAYILIK KATKI
Milli basketbolcu Ersan İlyasova, takımı Milwaukee Bucks'ın deplasmanda Chicago Bulls'u 112-99 yendiği maçı, 12 sayı ve 3 ribauntla tamamladı.
Bucks'ın yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo ise 29 sayı, 17 ribaunt, 8 asist, 3 blokla galibiyetin mimarı oldu.
SONUÇLAR
Cleveland Cavaliers-New York Knicks: 107-104
Detroit Pistons-Washington Wizards: 121-112
Indiana Pacers-Charlotte Hornets: 99-90
Toronto Raptors-Brooklyn Nets: 127-125
Chicago Bulls-Milwaukee Bucks: 99-112
Houston Rockets-Dallas Mavericks: 120-104
Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers: 130-120
Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers: 120-111
Denver Nuggets-Miami Heat: 103-87
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